Пасажир мікроавтобуса викрав на АЗС під Києвом пляшку дорогого алкоголю (відео)

За гарячими слідами бориспільські патрульні виявили пасажира, який здійснив крадіжку

У п’ятницю, 12 листопада, близько 4 години ранку до поліції надійшов виклик, що на АЗС, яка розташована на 45 км автодороги Київ–Харків, трапилася крадіжка. Чоловік, не оплативши, виніс з торговельного приміщення пляшку алкогольного напою вартістю в майже 3 тис. грн та сів у мікроавтобус Mercedes Sprinter. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Екіпажі патрульних отримали орієнтування.

На 125 км інспектори виявили мікроавтобус та зупинили його.

Під час поверхневого огляду транспортного засобу та спілкування з пасажирами поліцейським вдалося встановити 23-річного чоловіка, який, імовірно, викрав пляшку алкогольного напою.

Охоронці порядку доставили чоловіка на АЗС, де сталася крадіжка, та викликали туди слідчо-оперативну групу.

Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї справи.