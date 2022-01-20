Вчителька з Київщини заплатить штраф за побиття учнів

У судовій справі йдеться, що кілька місяців поспіль вчителька шкодила фізичному і психологічному здоров'ю малолітніх дітей

Вчителька досі продовжує працювати у школі

На Київщині вчителька молодших класів, яка била учнів, заплатить штраф. Про інцидент йдеться в Єдиному реєстрі судових справ.

Вчителька з Обухова била учнів, одного школяра вона вдарила головою об парту так, що в нього аж пішла кров з губи.

Інцидент стався в академічному ліцеї №4 у місті Обухів, що на Київщині. У спільноті «Батьки SOS» у Facebook назвали ім’я вчительки – Рудик Лариса Михайлівна.

У постанові суду йдеться про булінг від вчительки. Зокрема, Лариса Рудик:

11 лютого 2021 року під час уроку вдарила першокласника головою об парту, від завданого удару в дитини виступила крові на губі. Також вона притискала його палець під час слідкування за текстом, завдаючи йому фізичного болю.

28 жовтня 2021 року вдарила учня другого класу рукою по спині, бо він крутився за партою.

Крім фізичного насильства, вона застосувала за цей період (з лютого по листопад) психологічне насильство відносно дитини, використовуючи образи, крик та залякування.

Зазначимо, що у судовій справі йдеться про різних дітей. Кілька місяців поспіль вчителька шкодила фізичному і психологічному здоров'ю малолітніх дітей 6 – 7 років.

Окрім того, одна дівчинка, побачивши як вчителька вдарила хлопчика об парту, з переляку втекла з уроків додому і два дні відмовлялася ходити до школи. З нею працював психолог.

Бабуся учня, яка в суді виступила свідком, розповіла, що з лютого по листопад її внук зазнавав фізичного та психологічного тиску з боку Лариси Рудик.

Постраждалий хлопчик носив окуляри, але попри це, педагогиня пересадила дитину на останню парту, зазначивши, що «він буде сидіти там до старості». Потім додала, що «якщо вона така погана та зла, то чому повинна йому допомагати».

«Негативне відношення вчительки до дитини спричинило формування в класі негативного ставлення до нього від інших дітей. А звернення до директора школи нічого не змінили»,– йдеться у судовій справі.

Згодом бабуся, не подолавши булінг вчительки до дитини, в грудні 2021 року була змушена перевести його до іншої школи, яку він наразі відвідує.

Суд визнав Ларису Рудик винною у вчинені булінгу, але лише постановив її сплатити штраф в розмірі 1700 грн. Також вона заплатить судовий збір у розмірі 496 гривень.

У фейсбук-спільноті додали, що вчителька досі продовжує працювати у школі.

Равніше «Главом» повідомляв, що поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова.

До слова, на Закарпатті вчителька отримала штраф за булінг першокласниці.