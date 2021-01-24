  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Спецназівці з Дніпропетровшини привітали українців вигуком «Слава «Беркуту»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Емблема спецпідрозділу &laquo;Беркут&raquo;</span></p> - Спецназівці з Дніпропетровшини привітали українців вигуком «Слава «Беркуту»

    Емблема спецпідрозділу «Беркут»

    Фото з відкритих джерел

    Відповідне відео було записано на тренувальній базі підрозділу

    Спецназівці з Дніпропетровського полку поліції особливого призначення записали відео, на якому славлять бійців колишнього спецзгону «Беркут». Про це на своєму каналі на YouTube повідомив журналіст Артем Фурманюк. Також він розмістив сюжет, на якому чоловіки у одностроях розтираються снігом, після чого проголошують: «Слава «Беркуту»!

    За словами Фурманюка, відео знімалося в Дніпрі на базі полку поліції особливого призначення, розташованій на території колишнього заводу ім. Карла Лібкнехта. Там же, за адресою вулиця Столєтова, 21 зареєстрована і первинна профспілкова організація полку.

    «Картина маслом! «Нова поліція» через 7 років після Майдану!», – пише він.

    Як повідомлялося раніше, обвинувачений у розстрілах на майдані колишній командир роти харківського підрозділу «Беркут» Віктор Шаповалов поновився на посаді у Міністерстві внутрішніх справ через суд.

    Теги: Беркут поліція журналіст YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies