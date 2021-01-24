Спецназівці з Дніпропетровшини привітали українців вигуком «Слава «Беркуту»

Відповідне відео було записано на тренувальній базі підрозділу

Спецназівці з Дніпропетровського полку поліції особливого призначення записали відео, на якому славлять бійців колишнього спецзгону «Беркут». Про це на своєму каналі на YouTube повідомив журналіст Артем Фурманюк. Також він розмістив сюжет, на якому чоловіки у одностроях розтираються снігом, після чого проголошують: «Слава «Беркуту»!

За словами Фурманюка, відео знімалося в Дніпрі на базі полку поліції особливого призначення, розташованій на території колишнього заводу ім. Карла Лібкнехта. Там же, за адресою вулиця Столєтова, 21 зареєстрована і первинна профспілкова організація полку.

«Картина маслом! «Нова поліція» через 7 років після Майдану!», – пише він.

Як повідомлялося раніше, обвинувачений у розстрілах на майдані колишній командир роти харківського підрозділу «Беркут» Віктор Шаповалов поновився на посаді у Міністерстві внутрішніх справ через суд.