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    Новини

    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)

    • Розсилка
    Василь Ломаченко ощасливив дітей своєю присутністю - Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Василь Ломаченко ощасливив дітей своєю присутністю
    Запорізький спорт

    Заради такої мети чемпіон не полінувався прибути в Запоріжжя

    Чемпіон світу в легкій вазі за трьома версіями Василь Ломаченко взяв участь в освяченні спортивного клубу з милозвучною назвою «Беркут» у Запоріжжі. Церемонію освячення приміщення провів митрополит Запорізький і Мелітопольський церкви московського патріархату Лука.

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    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)
    Запорізький спорт

    За інформацією «Запорізького спорту», клуб «Беркут» — один з лідерів боксерською руху Запоріжжя. За сім років існування команда гучно заявила на всеукраїнському рівні. «Беркут» розпочав у запорізькому регіоні такий рух, як «чоловіки в ринзі», або «білі комірці» — заняття боксом для дорослих, незалежно від віку та спортивного досвіду, провів чимало турнірів для дорослих аматорів, і навіть перший родинний турнір з боксу, в якому на ринг виходили цілі династії боксерів.

    Зі збільшенням кількості тих, хто займається, у СК «Беркуту» постала потреба у новому залі. Раніше команда фанатів боксу займалася у підвальному приміщенні. Цьогоріч мрія нарешті втілилася у життя – сучасний зал відкрив свої двері за адресою вулиця Незалежної України, 65.

    «Років 20 тому у нас не було нагоди займатися в таких залах, з таким обладнанням. У таких місцях маленькі хлопчики перетворюються в справжніх чоловіків. Нам залишається лише допомогти і спрямувати їх енергію в правильне русло. І у мене тільки величезна повага до людей, які, не шкодуючи часу, сил і можливостей, відкривають такі зали», — відзначив Василь Ломаченко.

    Нагадаємо, що в останній день літа Василь Ломаченко здобув свій третій чемпіонський пояс, перемігши британця Люка Кемпбелла.

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    Запоріжжя бокс Василь Ломаченко
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