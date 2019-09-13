Ломаченко із батюшкою московського патріархату освятив спортклуб «Беркут» (фото)



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Василь Ломаченко ощасливив дітей своєю присутністю Запорізький спорт

Заради такої мети чемпіон не полінувався прибути в Запоріжжя

Чемпіон світу в легкій вазі за трьома версіями Василь Ломаченко взяв участь в освяченні спортивного клубу з милозвучною назвою «Беркут» у Запоріжжі. Церемонію освячення приміщення провів митрополит Запорізький і Мелітопольський церкви московського патріархату Лука.

За інформацією «Запорізького спорту», клуб «Беркут» — один з лідерів боксерською руху Запоріжжя. За сім років існування команда гучно заявила на всеукраїнському рівні. «Беркут» розпочав у запорізькому регіоні такий рух, як «чоловіки в ринзі», або «білі комірці» — заняття боксом для дорослих, незалежно від віку та спортивного досвіду, провів чимало турнірів для дорослих аматорів, і навіть перший родинний турнір з боксу, в якому на ринг виходили цілі династії боксерів.

Зі збільшенням кількості тих, хто займається, у СК «Беркуту» постала потреба у новому залі. Раніше команда фанатів боксу займалася у підвальному приміщенні. Цьогоріч мрія нарешті втілилася у життя – сучасний зал відкрив свої двері за адресою вулиця Незалежної України, 65.

«Років 20 тому у нас не було нагоди займатися в таких залах, з таким обладнанням. У таких місцях маленькі хлопчики перетворюються в справжніх чоловіків. Нам залишається лише допомогти і спрямувати їх енергію в правильне русло. І у мене тільки величезна повага до людей, які, не шкодуючи часу, сил і можливостей, відкривають такі зали», — відзначив Василь Ломаченко.

Нагадаємо, що в останній день літа Василь Ломаченко здобув свій третій чемпіонський пояс, перемігши британця Люка Кемпбелла.