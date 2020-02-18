Як «Беркут» розстрілював Майдан. Опубліковано моторошне відео подій на Інститутській



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На відео видно вбитих і покалічених людей після наступу силовиків

Рівно шість років тому – 18 лютого 2014 року – розпочалися масові розстріли активістів на Євромайдані у Києві.

18 лютого 2014 року почався найбільш трагічний етап Революції гідності. Лише цього дня понад 20 активістів були вбиті з вогнепальної зброї. Також у ході сутичок силовики штурмували барикади на Грушевського та Інститутській. При цьому було застосовано БТР, світло-шумові гранати, помпові рушниці. Протестувальники оборонялися, застосовуючи бруківку та «коктейлі Молотова».

Це відео зняте після атаки «Беркуту» поруч з офісом редакції «Главкома» на Інститутській та біля Шовковичної 18 лютого 2014 року.

На відео видно вбитих і покалічених людей після наступу силовиків. Як видно з відзнятого матеріалу, ці люди беззахисні та неозброєні. Водночас бійці «Беркуту», які виконували накази Януковича та його соратників, мають при собі і зброю і засоби захисту.

Також нагадаємо, як трагічні події шестирічної давнини розгорталися надалі. 19 лютого 2014 року під час чергового штурму згорів Будинку профспілок.

20 лютого 2014 року протестувальники зайняли Український дім та Жовтневий палац, а силовиків відтіснили до урядового кварталу. Снайпери почали розстрілювати активістів – з'явилися кілька відео, на яких видно, як силовики на Інститутській стріляють з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Усього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинуло понад 100 людей.

21 лютого 2014 року відбулися переговори Віктора Януковича, представників ЄС та Росії. Лідери опозиції підписали з тодішнім президентом угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Тим часом на Майдані прощалися із загиблими активістами.

22 лютого 2014 року 328 депутатів Верховної Ради усунули Януковича з посади президента України. Сам він записав відеозвернення до українців, у якому назвав події 18-20 лютого «державним переворотом» та заперечив легітимність ухвалених Радою рішень. А сам тим часом втік з країни разом із родиною, деякими соратниками, грошима та майном.

До слова, президент-втікач Янукович зробив заяву з нагоди шостих роковин розстрілів на Майдані. У своєму зверненні Янукович дійшов висновку, що «масові вбивства в центрі Києва стали кульмінацією боротьби за «світле» майбутнє України». Крім того, Янукович вважає, що «через шість років Майдан продовжує розділяти нашу країну». Також Янукович не приховує у своєму зверненні радості від того, що українці на виборах президента обрали Зеленського, а не Порошенка.

Представники влади часів президентства Віктора Януковича вважають учасників Революції гідності «міфологізованими і героїзованими жертвами Майдану». Зокрема, колишня міністерка юстиції, екснардепка від Партії регіонів Олена Лукаш та заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов провели так зване розслідування, в якому намагаються нівелювати здобутки Революції гідності, принизити Героїв Небесної сотні і відбилити на цьому фоні силовиків, які розстрілювали мирних людей.

До слова, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.







