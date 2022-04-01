Сталеві нерви. Як українські захисники проводять розміновування (відео)

Кажуть, що такий пристрій здетонує лише від ваги у 300 кг. Але нащо ТАК це перевіряти?

Не повторюйте побачене на відео!

В мережу виклали відео, як наші захисники розміновують трасу у Київській області. Ну як розміновують, просто відпихують міни на узбіччя.

Таке видиво шокує непідготовленного глядача.

І хоч в коментарях до відео пишуть, що це протитанкові міни, які ніяк не загрожують піхоті, навряд чи багато людей наважились би повтороти цей трюк.

Увага! Не повторюйте дії, які побачите на відео! У випадку, якщо ви знайшли вибуховий предмет, НЕГАЙНО повідомте правоохоронців! І ні в якому разі не чіпайте міну!

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати шкоди українцям. Крім обстрілів та мародерства, вони почали мінувати територію нашої держави.

«Відсьогодні, задля вашої безпеки, ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!», − заявили співробітники ДСНС України.