Світ об’єднався проти РФ: понад 30 країни вивільняють нафту з резервів

Для ринку буде вивільнено десятки мільйонів додаткових барелів нафти

Різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ перетворити енергетичні ресурси на зброю

У п'ятницю, 1 квітня, понад 30 країн долучилися до кампанії з насичення нафтою ринку, щоб досягти зниження цін на цей енергоресурс. Про це повідомив президент США Джо Байден, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я координував цей крок із союзниками та партнерами в усьому світі. Цього ранку понад 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти», - сказав він журналістам у Білому домі.

Він заявив, що різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ «перетворити енергетичні ресурси на зброю», спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.

При цьому Байден назвав нинішнє вивільнення палива зі стратегічного запасу США наймасштабнішим в американській історії. Президент додав, що його адміністрація працює з американськими виробниками нафти для збільшення її виробництва.

Напередодні Байден оголосив про рішення направляти на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн барелів нафти на добу впродовж найближчих шести місяців. «Наскільки знизяться ціни - ніхто не знає», - сказав він при цьому.

Президент США додав, що великою мірою ціни залежатимуть від того, скільки нафти зі стратегічних запасів погодяться вивільнити союзники США. Байден припустив, що вони могли б виділити 30-50 млн барелів.

На цьому тлі нафтові котирування завершують тиждень найрізкішим зниженням за два роки. Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:59 кч коштували $105,01 за барель, ф'ючерси на WTI на травень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися до $100,04 за барель.

Від початку тижня Brent подешевшала більше як на 10%, WTI - на 12%.

Як повідомлялося, протягом тижня із 17 по 23 березня експорт нафти з Росії скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем.

Президент України Володимир Зеленський закликав арабські країни нарощувати видобуток нафти та звинуватив Росію у навмисному провокуванні глобального голоду.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, керівництво країни-агресорки виявляє ознаки паніки через те, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви.

При цьому Угорщина, яка не поспішає надавати підтримку Україні, не буде відмовлятися від закупівлі російських природного газу та нафти.



