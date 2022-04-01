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    Окупанти-мародери крадуть іграшки та кухонне начиння (відео)

    Покинутий БТР під зав'язку був забитий краденими речами - Окупанти-мародери крадуть іграшки та кухонне начиння (відео)
    Покинутий БТР під зав'язку був забитий краденими речами
    скріншот з відео

    Триває ганебна повномасштабна агресія Росії проти України

    Загарбники вкотре продемонстрували відсутність моральних принципів. І просто елементарного здорового глузду.

    Українські військові оглядаючи кинуту техніку рашистів у селищі Нова Басань на Чернігівщині, яке звільнили напередодні, побачили чимало цікавого.

    Як видно на відео, окупанти крали дитячі іграшки, сковорідку, купони.

    Залишається лише здогадуватись, навіщо їм ці речі, особливо купони.

    Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

    Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти-мародери крадуть іграшки та кухонне начиння (відео)