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    Терорист Гіркін закликав до зміни влади в Росії (відео)

    Терорист переживає через&nbsp;&laquo;гуманність&raquo; російської армії - Терорист Гіркін закликав до зміни влади в Росії (відео)
    Терорист переживає через «гуманність» російської армії
    скріншот з відео

    Росіяни досі не можуть оговтатись через обмін «азовцями»

    Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) влаштував істерику через обмін полоненими між Україною і Росією і закликав до «очищення» влади. Його обурило, що на волі опинились десятки захисників Маріуполя, серед яких і «азовці».

    «Тепер кожен нацист буде воювати до кінця, впевнений, що коли потрапить у полон, його виміняють. Перед цим ще й вилікують і нагодують», – Гіркін так каже, ніби не знає реальні умови російської армії.

    За його словами, це ганьба всього військового керівництва РФ. Адже влада обіцяла росіянам, що не буде брати в полон нацистів. Або, на крайній випадок, точно не буде їх міняти.

    «Це показник розхлябаності самої держави, нашої державної влади, яка не розуміє, що вступила у війну, велику важку, тривалу, криваву. У цій війні потрібна консолідація, очищення цієї влади від слабких елементів, які у вирішальний момент можуть зрадити або втекти», – заявив терорист.

    Нагадаємо, російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою у Африці та на Близькому Сході. Про це заявив російський бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь у захопленні Криму та війні на Донбасі 2014 року.

    За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкається терорист.

    Теги: росія окупанти війна путінський режим Ігор Стрєлков полон військові обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Терорист Гіркін закликав до зміни влади в Росії (відео)