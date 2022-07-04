«Операція завершена». ЗСУ встановили на Зміїному прапор України

Українські військові встановили повний контроль над островом

Острів Зміїний повернули під контроль України та встановили на ньому державний прапор. Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише «Суспільне Одеса».

Також вона зазначила, що завершилася військова операція українських збройних сил, метою якої було встановлення контролю на острові.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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