Кремлю все важче приховувати втрати власної армії

Життя мешканця Москви ціниться у 200 разів більше за життя тувинця

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По состоянию на 3 июля группа «Информационное сопротивление» зафиксировала имена 4350 российских оккупантов, которых публично похоронили или признали убитыми в самой России.

Похоронки зафиксированы в 2354 населённых пунктах.

Напомню: это только то, что можно увидеть невооруженным взглядом в самой России. Реальные потери российской армии в разы больше и похороненных также в разы больше.

Особенность в том, что российская власть запрещает обобщать информацию. Если ранее на региональных сайтах были «страницы памяти» для земляков, то, когда счёт признанных потерь пошёл на десятки-сотни, обобщающие страницы прикрыли.

Теперь в сети полно разобщенных сведений, которые без дополнительных усилий не складываются в общую картину. Но мы помогаем.

Какие тенденции на сейчас?

В Привожском федеральном округе официально похоронено более 1000 (1013) оккупантов. Это небольшой рубеж.

По числу публично засвеченных трупов первую десятку составляют:

Республика Дагестан – 229

Бурятия – 190

Краснодарский край – 147

Башкортостан – 143

Волгоградская область – 135

Чечня – 124

Забайкалье – 117

Оренбургская область – 113

Ростовская область – 101

Челябинская область – 100

Суммарная численность населения этих регионов – 28,3 млн. человек. Число официально признанных трупов – 1399.

При этом в Москве признано 13 уничтоженных оккупантов. В Санкт-Петербурге – 31. Итого – 44. При населении 18 млн.

Т.е., численность населения первой десятки и столиц соотносится как 1,57. А потери – 31,8.

Получается, что ценность столичного жителя для Кремля в среднем в 20 раз выше, чем жителя нестоличного региона.

Если продолжать эту линию, то самое недорогое поголовье двуногих живёт в Бурятии. Население Бурятии – 982,6 тыс. человек. Только публично зафиксированные потери – 190 человек. Реальные в несколько раз больше. Путин системно истребляет бурятов.

Учитывая зверства, которые они творили, я сомневаюсь, что после условного мира украинцы оставят бурятов в покое

Преступники должны понести ответственность. Я знаю людей, в которых желание жить поддерживает только желание отомстить за близких. К сожалению, таких людей становится с каждым днём больше.

Личности участников нападения на Украину известны. Это будет небыстрая история, но неотвратимая. Самое рациональное в этой ситуации для бурятов как народа – отдать преступников и не отпускать на войну своих людей, дабы не умножать зло.

70 уничтоженных оккупантов зафиксировано в Тыве. Там население – 332 тыс. Судя по именам в списке – за единичным исключением это тувинцы. Которые также отличились ужасными зверствами. Товарищ Шойгу не только себе и своему роду подписал приговор. Он навлёк беду на соплеменников. Потому что рано или поздно украинцы поставят Кремлю условие – отдайте их нам. И Кремль их отдаст. Потому что кто такие для Кремля тувинцы?

В Москве официально погиб примерно 1 россиянин на миллион жителей. А в Тыве – 1 на 4 750. Т.е., средний москвич примерно в 200 раз ценнее тувинца. Это – наглядная стоимость пребывания Шойгу и его родичей на властном олимпе.

Свою цену за Кадырова платит и Чечня. Но кадыровцы важны для обменного фонда. В этом принципиальная разница

Если идти по регионам – то статистика очень наглядная.

В Костромской области население 620 тыс., публично зафиксировано 65 уничтоженных (в реальности – намного больше). Даже по засвеченным данным костромич в 100 раз «дешевле» москвича.

Такая же картина в Псковской области. Жалкие 613 тыс. населения, тенденция к спаду. 71 публичный труп, один на каждые 8,6 тыс. человек. 116 псковичей за одного москвича.

Причем надо учесть, что львиная доля этих костромичей и псковичей на кладбище – десантники. Повторюсь: Москва может сколько угодно тужиться с угрозами в сторону Литвы. В реальности она может применить либо беларуского пюрера, либо ядерное оружие. Больше у неё ничего нет. Истрачено…

Отсюда обстрелы Белгорода. Отсюда проекты законов и переводе экономики на военные рельсы. Без мобилизации ресурсов Москва уже не в состоянии продвигаться.

Для нас ситуация тяжёлая, но есть кочки, на которые уже можно опереться. Это не трясина безысходности.

Джерело: блог Олексія Копитько

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