  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Копитько
  4. Кремлю все важче приховувати втрати власної армії
рус
    Думки вголос

    Кремлю все важче приховувати втрати власної армії

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загарбники втратили шалену кількість особового складу. Але проблема в тому, що їм це байдуже - Кремлю все важче приховувати втрати власної армії
    Загарбники втратили шалену кількість особового складу. Але проблема в тому, що їм це байдуже
    фото з відкритих джерел

    Життя мешканця Москви ціниться у 200 разів більше за життя тувинця

    Мовою оригіналу

    По состоянию на 3 июля группа «Информационное сопротивление» зафиксировала имена 4350 российских оккупантов, которых публично похоронили или признали убитыми в самой России.

    Похоронки зафиксированы в 2354 населённых пунктах.

    Напомню: это только то, что можно увидеть невооруженным взглядом в самой России. Реальные потери российской армии в разы больше и похороненных также в разы больше.

    Особенность в том, что российская власть запрещает обобщать информацию. Если ранее на региональных сайтах были «страницы памяти» для земляков, то, когда счёт признанных потерь пошёл на десятки-сотни, обобщающие страницы прикрыли.

    Теперь в сети полно разобщенных сведений, которые без дополнительных усилий не складываются в общую картину. Но мы помогаем.

    Какие тенденции на сейчас?

    В Привожском федеральном округе официально похоронено более 1000 (1013) оккупантов. Это небольшой рубеж.

    По числу публично засвеченных трупов первую десятку составляют:

    • Республика Дагестан – 229
    • Бурятия – 190
    • Краснодарский край – 147
    • Башкортостан – 143
    • Волгоградская область – 135
    • Чечня – 124
    • Забайкалье – 117
    • Оренбургская область – 113
    • Ростовская область – 101
    • Челябинская область – 100

    Суммарная численность населения этих регионов – 28,3 млн. человек. Число официально признанных трупов – 1399.

    При этом в Москве признано 13 уничтоженных оккупантов. В Санкт-Петербурге – 31. Итого – 44. При населении 18 млн.

    Т.е., численность населения первой десятки и столиц соотносится как 1,57. А потери – 31,8.

    Получается, что ценность столичного жителя для Кремля в среднем в 20 раз выше, чем жителя нестоличного региона.

    Если продолжать эту линию, то самое недорогое поголовье двуногих живёт в Бурятии. Население Бурятии – 982,6 тыс. человек. Только публично зафиксированные потери – 190 человек. Реальные в несколько раз больше. Путин системно истребляет бурятов.

    Учитывая зверства, которые они творили, я сомневаюсь, что после условного мира украинцы оставят бурятов в покое

    Преступники должны понести ответственность. Я знаю людей, в которых желание жить поддерживает только желание отомстить за близких. К сожалению, таких людей становится с каждым днём больше.

    Личности участников нападения на Украину известны. Это будет небыстрая история, но неотвратимая. Самое рациональное в этой ситуации для бурятов как народа – отдать преступников и не отпускать на войну своих людей, дабы не умножать зло.

    70 уничтоженных оккупантов зафиксировано в Тыве. Там население – 332 тыс. Судя по именам в списке – за единичным исключением это тувинцы. Которые также отличились ужасными зверствами. Товарищ Шойгу не только себе и своему роду подписал приговор. Он навлёк беду на соплеменников. Потому что рано или поздно украинцы поставят Кремлю условие – отдайте их нам. И Кремль их отдаст. Потому что кто такие для Кремля тувинцы?

    В Москве официально погиб примерно 1 россиянин на миллион жителей. А в Тыве – 1 на 4 750. Т.е., средний москвич примерно в 200 раз ценнее тувинца. Это – наглядная стоимость пребывания Шойгу и его родичей на властном олимпе.

    Свою цену за Кадырова платит и Чечня. Но кадыровцы важны для обменного фонда. В этом принципиальная разница

    Если идти по регионам – то статистика очень наглядная.

    В Костромской области население 620 тыс., публично зафиксировано 65 уничтоженных (в реальности – намного больше). Даже по засвеченным данным костромич в 100 раз «дешевле» москвича.

    Такая же картина в Псковской области. Жалкие 613 тыс. населения, тенденция к спаду. 71 публичный труп, один на каждые 8,6 тыс. человек. 116 псковичей за одного москвича.

    Причем надо учесть, что львиная доля этих костромичей и псковичей на кладбище – десантники. Повторюсь: Москва может сколько угодно тужиться с угрозами в сторону Литвы. В реальности она может применить либо беларуского пюрера, либо ядерное оружие. Больше у неё ничего нет. Истрачено…

    Отсюда обстрелы Белгорода. Отсюда проекты законов и переводе экономики на военные рельсы. Без мобилизации ресурсов Москва уже не в состоянии продвигаться.

    Для нас ситуация тяжёлая, но есть кочки, на которые уже можно опереться. Это не трясина безысходности.

    Джерело: блог Олексія Копитько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін ядерна зброя Чечня статистика смерть Україна окупація Дагестан #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Надзвичаний і Повноважний Посол України в Японії

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремлю все важче приховувати втрати власної армії