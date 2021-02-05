Голову президії Боснії і Герцеговини допитали у справі про українську ікону

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував ікону з Луганська главі МЗС Росії Сергію Лаврову

Допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як «Ікона»

Голову президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка в четвер допитали в прокуратурі у справі про українську ікону з Луганська.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Сторона обвинувачення підкреслила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як «Ікона», але більше жодної інформації та подробиць про це слухання не розголошується.

Проведення допиту підтвердила також сторона обвинувачення. Однак подробиці допиту Додіка поки що не повідомляються.

Нагадаємо, Україна вимагає допустити фахівців для експертизи ікони з Луганська, яку подарували Лаврову в Боснії і Герцеговині.

Як повідомлялося в середині січня, Україна відкрила кримінальну справу через ікону з Луганська, подаровану Лаврову.

12 січня повідомлялося, що старовинна українська ікона з окупованого Луганська, яку голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову, оцінюється у 12,5 млн євро.

Нагадаємо, Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути ікону з Луганська.

14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.