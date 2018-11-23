TruCam у дії: як ловлять любителів швидкої їзди на київських дорогах
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Як працює радар TruCam
Фото: censor.net.ua
Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam
Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром усе зміниться, а штрафи зростуть, обіцяють у поліції. Дивіться, як працює радар TruCam.
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Нагадаємо, у четвер, 22 жовтня, біля ТРЦ «Проспект» на вулиці Хоткевича в Києві сталася ДТП за участю п'яти машин.
Джерело: Deutsche Welle