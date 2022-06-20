  1. Головна
  2. Відео
  3. Турчинов на лінії фронту пояснив, що там насправді відбувається (відео)
рус
    Відео

    Турчинов на лінії фронту пояснив, що там насправді відбувається (відео)

    Олександр Турчинов, керівник Центрального штабу партії &laquo;Європейська Солідарність&raquo;, військовослужбовець ЗСУ - Турчинов на лінії фронту пояснив, що там насправді відбувається (відео)
    Олександр Турчинов, керівник Центрального штабу партії «Європейська Солідарність», військовослужбовець ЗСУ
    скріншот з відео

    Це війна цивілізації проти людей, у яких немає ані моралі, ані традицій

    Сьогодні саме в Україні вирішується не тільки доля нашої держави, вирішується доля всього цивілізованого світу і, в першу чергу, – доля Європи. Про це сказав секретар РНБО 2014-2019 рр. Олександр Турчинов, керівник Центрального штабу партії «Європейська Солідарність», військовослужбовець ЗСУ, який захищає сьогодні Україну на південному сході.

    За його словами,те, що відбувається зараз – це війна цивілізацій, «війна з ординською навалою, з орками, у яких немає ані моралі, ані традицій, ані відповідальності». «Коли ми разом зможемо їх зупинити, переламавши їм хребта, ми на багато років вперед убезпечимо і світ, і Європу від потенційної небезпеки та агресії», – резюмував Турчинов.

    Нагадаємо, захисники «Азовсталі» живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України», – зазначив Єрмак.

    Теги: росія окупанти Європейська солідарність ЗСУ РНБО війна Олександр Турчинов Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Турчинов на лінії фронту пояснив, що там насправді відбувається (відео)