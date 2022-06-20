Турчинов на лінії фронту пояснив, що там насправді відбувається (відео)

Це війна цивілізації проти людей, у яких немає ані моралі, ані традицій

Сьогодні саме в Україні вирішується не тільки доля нашої держави, вирішується доля всього цивілізованого світу і, в першу чергу, – доля Європи. Про це сказав секретар РНБО 2014-2019 рр. Олександр Турчинов, керівник Центрального штабу партії «Європейська Солідарність», військовослужбовець ЗСУ, який захищає сьогодні Україну на південному сході.

За його словами,те, що відбувається зараз – це війна цивілізацій, «війна з ординською навалою, з орками, у яких немає ані моралі, ані традицій, ані відповідальності». «Коли ми разом зможемо їх зупинити, переламавши їм хребта, ми на багато років вперед убезпечимо і світ, і Європу від потенційної небезпеки та агресії», – резюмував Турчинов.

Нагадаємо, захисники «Азовсталі» живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України», – зазначив Єрмак.