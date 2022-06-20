Звільнення воїнів «Азовсталі»: Банкова повідомила деталі

Єрмак: «Процес перемовин щодо обміну складний»

Захисники «Азовсталі» живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua.

«Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України», – зазначив Єрмак.

При цьому він додав, що процес перемовин щодо обміну складний, деталі має повідомляти пресцентр, створений при центрі ГУР щодо полонених.

«Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу», - заявив голова ОП.

За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і «це завдання ГУР виконало».

«Сьогодні вони займаються другим етапом – їх («азовців», - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що, якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там, і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни», – зазначив Єрмак і закликав дочекатися результатів перемовин щодо обміну.

Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») наразі перебувають у СІЗО «Лефортово» у Москві.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.