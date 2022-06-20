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    Політика

    Росія готується до війни з Литвою? Калінінград став поперек горла Кремлю

    Росія готується до війни з Литвою? Калінінград став поперек горла Кремлю
    фото: sevastopol.su

    Сенатор Клішас попередив Литву про жорсткі дії Росії у разі блокади Калінінграда

    Росія посипала новими погрозами на заяву Литви про перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградскої області. Зокрема російський депутат Андрій Клішас назвав такі дії Литви порушенням суверенітету Росії над цим регіоном. Про це рашистський посадовець написав у своєму Telegram.

    «Спроба встановлення фактичної блокади області Калінінграда з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над даним регіоном і може бути підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій з боку Росії», – написав Клішас.

    Нагадаємо, раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

    Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

    Теги: росія окупанти санкції війна Литва Україна окупація #stoprussia
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    Росія готується до війни з Литвою? Калінінград став поперек горла Кремлю