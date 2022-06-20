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  4. Звірства росіян в Україні. Гундяєв прикрився «дивом божим» (відео)
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    Політика

    Звірства росіян в Україні. Гундяєв прикрився «дивом божим» (відео)

    Патріарх Кирило (Гундяєв) заявив, що Росія є дивом божим, а рашистських окупантів виховала православна віра - Звірства росіян в Україні. Гундяєв прикрився «дивом божим» (відео)
    Патріарх Кирило (Гундяєв) заявив, що Росія є дивом божим, а рашистських окупантів виховала православна віра
    фото з російських ЗМІ

    Патріарх Московський заявив, що Росія є «дивом божим»

    Керівник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) під час богослужіння згадав загарбницьку війну, яку Росія веде в Україні. Про це очільник Московського патріархату заявив під час візиту до Пензи.

    Гундаєв похвалив окупантів за «мужність і самопожертву», про які йому нібито розповіли священники, які опікуються рашистськими військовими.

    За словами патріарха Кирила, окупанти у своїх вчинках в Україні керуються не грошима чи наказами керівництва, їхньою мотивацією є православне виховання.

    Крім того, патріарх Московський заявив, що у Європі та Америці не будуються нові храми, а Росія, яка займається будівництвом нових церков, є «дивом божим».

    Нагадаємо, що після звільнення Київської області, Україна і світ дізналися про звірства російських окупантів у Бучі, Ірпені та інших містах і селах столичного регіону. На звільненій від рашистів території знаходили братські могили, інші сліди масових убивств, були зафіксовані численні факти зґвалтувань.

    Журналісти виявили, що у Бучі звірствували підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та «кадировці».

    Також рашистські військові чинили військові злочини й на інших тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Чернігівській області, де Генпрокуратура вже встановила особи десятка катів.

    Пізніше стало відомо, що окупанти знущаються над мирними жителями України і на півдні, у захопленій Херсонській області.

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    Теги: росія окупанти війна РПЦ православна церква #stoprussia
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    Звірства росіян в Україні. Гундяєв прикрився «дивом божим» (відео)