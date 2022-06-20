Звірства росіян в Україні. Гундяєв прикрився «дивом божим» (відео)

Патріарх Московський заявив, що Росія є «дивом божим»

Керівник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) під час богослужіння згадав загарбницьку війну, яку Росія веде в Україні. Про це очільник Московського патріархату заявив під час візиту до Пензи.

Гундаєв похвалив окупантів за «мужність і самопожертву», про які йому нібито розповіли священники, які опікуються рашистськими військовими.

За словами патріарха Кирила, окупанти у своїх вчинках в Україні керуються не грошима чи наказами керівництва, їхньою мотивацією є православне виховання.

Крім того, патріарх Московський заявив, що у Європі та Америці не будуються нові храми, а Росія, яка займається будівництвом нових церков, є «дивом божим».

Нагадаємо, що після звільнення Київської області, Україна і світ дізналися про звірства російських окупантів у Бучі, Ірпені та інших містах і селах столичного регіону. На звільненій від рашистів території знаходили братські могили, інші сліди масових убивств, були зафіксовані численні факти зґвалтувань.

Журналісти виявили, що у Бучі звірствували підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та «кадировці».

Також рашистські військові чинили військові злочини й на інших тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Чернігівській області, де Генпрокуратура вже встановила особи десятка катів.

Пізніше стало відомо, що окупанти знущаються над мирними жителями України і на півдні, у захопленій Херсонській області.