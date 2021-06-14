Злива продовжує «штурмувати» Миколаїв (відео)

Фото з відкритих джерел

Миколаїв поповнив список міст, які потерпають від негоди

В Миколаєві вулицю Троїцьку затопило «по самі вінця»

14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди. Про це інформує 0512.com.ua.

За інформацією місцевих ЗМІ, місто «накрила» злива, а деякі вулиці «пливуть».

Місцеві жителі розмістили відео, на якому видно, як вулицю Троїцьку затопило «по самі вінця».

У центрі міста ситуація менш критична. Через потужний дощ утворилися калюжі.

Додамо, що 13 червня Запоріжжя накрила сильна злива зі шквальним вітром. Грозові хмари з Космосу перемістилися в напрямку Кічкаса, минаючи правобережну частину міста.

Жителі міста активно діляться в соціальних мережах фото і відео затоплених доріг, де автівки просто-напросто плавають містом, наче човни.

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