Злива продовжує «штурмувати» Миколаїв (відео)
В Миколаєві вулицю Троїцьку затопило «по самі вінця»
14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди. Про це інформує 0512.com.ua.
За інформацією місцевих ЗМІ, місто «накрила» злива, а деякі вулиці «пливуть».
Місцеві жителі розмістили відео, на якому видно, як вулицю Троїцьку затопило «по самі вінця».
У центрі міста ситуація менш критична. Через потужний дощ утворилися калюжі.
Додамо, що 13 червня Запоріжжя накрила сильна злива зі шквальним вітром. Грозові хмари з Космосу перемістилися в напрямку Кічкаса, минаючи правобережну частину міста.
Жителі міста активно діляться в соціальних мережах фото і відео затоплених доріг, де автівки просто-напросто плавають містом, наче човни.