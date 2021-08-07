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    На початку серпня сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв (відео)

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    Автомобілі замело снігом 7 серпня - На початку серпня сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв (відео)
    Автомобілі замело снігом 7 серпня
    Фото: news.pn

    На півдні країни випали значні опади. Водії зафіксували на трасі сніг

    В Одеській області на трасі у напрямку Миколаєва пройшла злива. Там також випав град і сніг, який швидко розтанув. Про це повідомляє видання 048.ua - «Сайт города Одесса».

    Крім того, повалено низку дерев. Автомобілі затримуються у заторах. Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.

    Крім того, жителі Миколаєва повідомляють, що в місті також був сильний дощ. На узбіччях трас фіксують дрібний град, схожий на сніг.

    Нагадаємо, раніше Кам’янцем-Подільським пройшов потужний буревій, який добряче похазяйнував на території міста. Він поламав дерева в парку та наробив великої шкоди. Також відомо, що після стихії місцеві жителі сидять без світла.

    А у Дніпропетровській області після дощів на дорозі утворилися прірви глибиною в людський зріст. Сильний дощ розмив місцеве кладовище у районі села Чаплі. Місцеві жителі не наважуються пити воду з колодязів та почали скаржитися на неприємні запахи, а дехто навіть бачив кістки.

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    Теги: Одеса негода буревій дощ
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    На початку серпня сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв (відео)