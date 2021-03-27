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    Волинянам загрожують паводки: що кажуть синоптики

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    Волинянам загрожує підтоплення дворів - Волинянам загрожують паводки: що кажуть синоптики
    Волинянам загрожує підтоплення дворів
    Фото з вільних джерел

    На Волині оголошено жовтий рівень небезпеки

    У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації повідомили, що в Україні 27-29 березня очікується підвищення рівня води в річці Стир.

    Це може призвести до затоплення дворів і доріг на Волині.

    Синоптики попереджають, що можливо досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, а також дворів у Маневицькому районі. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря на заході країни підніметься до +15 градусів.

    При цьому вже в неділю в Україні може змінитися погода. Сонця ясного неба на зміну прийдуть значні опади з-за штормового циклону. Дощі очікуються на більшій частині території країни.

    Додамо, що в останні вихідні першого місяця весни, 27-28 березня, до України нарешті прийде потепління, однак у неділю більшість регіонів накриють дощі.

    Теги: негода
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