Волинянам загрожують паводки: що кажуть синоптики

На Волині оголошено жовтий рівень небезпеки

У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації повідомили, що в Україні 27-29 березня очікується підвищення рівня води в річці Стир.

Це може призвести до затоплення дворів і доріг на Волині.

Синоптики попереджають, що можливо досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, а також дворів у Маневицькому районі. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря на заході країни підніметься до +15 градусів.

При цьому вже в неділю в Україні може змінитися погода. Сонця ясного неба на зміну прийдуть значні опади з-за штормового циклону. Дощі очікуються на більшій частині території країни.

Додамо, що в останні вихідні першого місяця весни, 27-28 березня, до України нарешті прийде потепління, однак у неділю більшість регіонів накриють дощі.