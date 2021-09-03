У Харкові блогери вдерлися на військовий завод і станцювали на артустановці (відео)

Тіктокер танцює на артустановці у цеху заводу, що охороняється

Тіктокер танцює на артустановці у цеху заводу, що охороняється

«Тіктокери» влаштували танці на артилерійській установці «Гвоздика»

Блогери проникли на Харківський тракторний завод, що охороняється, і станцювали на самохідній САУ 2С1 «Гвоздика». Відеоролик вони виклали в соцмережу «TikTok», повідомляє «Мілітарний».

На відео молоді люди оглядають артустановку. Один з блогерів вирішує на ній станцювати.

Пізніше ролик був з мережі видалений. Проте спалахнув скандал. Користувачі засумнівалися в надійності охорони заводу.

Коментарів від правоохоронців і представників режимного об'єкту поки немає.

На Харківському тракторному заводі виготовляються легкоброньовані багатоцільові транспортери-тягачі (МТ-ЛБ), а також машини створені на їх базі, включно з САУ 2С1 «Гвоздика».

Раніше двоє жителів Харкова безперешкодно проникли на територію танкового складу ЗСУ, на якому перебували сотні списаних і десяток нових танків. Відео блогери розмістили в YouTube.

Пізніше в Міноборони заявили, що відеоролик з військовою технікою знято на одному з підприємств у Харкові, а не на складі Збройних сил України.