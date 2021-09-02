Обстріли в Авдіївці – приклад нової російської тактики

Вороги проводять розвідку, підтверджують цілі та завдають нищівного кинджального удару, як в Авдіївці чи Красногорівці

Військові експерти застерігають від того, щоб говорити про чергове загострення на Донбасі та виділяти саме останній обстріл Авдіївки.

«Це не періодичне, сезонне загострення, це тактика Російської Федерації, яку вона почала застосовувати ще на початку літа», – каже ветеран 53-ї бригади та співробітник фонду «Повернись Живим» Андрій Римарук, який регулярно відстежує ситуацію на Донбасі, якого цитує ВВС Україна.

За останні місяці Римарук пригадує чимало прикладів, які дуже нагадують атаку по Авдіївці.

Зокрема, обстріли Новоселівки Другої, де загинув місцевий житель та отримав поранення військовий, обстріли Красногорівки, де отримав поранення місцевий житель, обстріл Галицинівки, де поранення отримали п'ятеро жінок-військовослужбовців.

Ця тактика достатньо проста – вони проводять розвідку, підтверджують цілі та завдають нищівного кинджального удару, як в Авдіївці чи Красногорівці», – пояснює Римарук.

За його словами, цього року сили самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримали на озброєння російські безпілотні апарати «Орлан-10», які регулярно фігурують у звітах ООС, та навчились використовувати їх разом з артилерією.

«Орлани» шукають ціль, вони її знаходять, потім вони ( готуються, накопичують сили і завдають удару. Отримують вогонь у відповідь і починається невеличке загострення, - пояснює Римарук».

За інформацією Текстів у Авдіївці під час останнього обстрілу ціллю була ремонтна база ЗСУ.

Джерело: texty.org.ua