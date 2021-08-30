УАЗ, прощавай: для армії України підготували сучасні позашляховики (відео, фото)

«Українська бронетехніка» підготувала військові позашляховики на базі пікапу Toyota Hilux

Компанія «Українська бронетехніка» представила військовий автомобіль «Сайгак» на базі пікапу Toyota Hilux. Якщо новинка успішно пройде випробування, вона має замінити в Збройних силах України радянські УАЗ-496.

Машина на базі серійного шасі Toyota Hilux доопрацьована під технічне завдання і адаптована до використання українськими військовими.

Зразок створений з урахуванням досвіду країн Східної Європи, що проводять заміну УАЗів. Взято до уваги побажання військових, що безпосередньо експлуатують техніку в зоні бойових дій на Донбасі.

«Сайгак» розроблено в партнерстві з Glomex. Це чеська компанія, яка вже постачає машини збройним силам Польщі та Чехії. Також її техніку закуповує чеська поліція. Нещодавно Glomex додала до свого активу перемогу в тендерах на постачання автомобілів для Словаччини та місії ООН в Македонії.

«За умовами конкурсу, до 1 вересня ми маємо надати Міністерству оборони України дослідний зразок і провести заводські випробування. Проблема в тому, що методик та програм для проведення заводських випробувань в нас немає – Міноборони їх досі не надали. Проте ми готові виходити на державні випробування, адже наш «Сайгак» відповідає стандартам НАТО», – зазначив генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас.