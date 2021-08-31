Президент та міністр оборони України зустрінуться з главою Пентагону

Зустріч буде проходити в будівлі Пентагону

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Зустріч відбудеться сьогодні, 31 серпня, повідомляє пресслужба Пентагону.

Відомо, що захід буде проходити в будівлі Пентагону. Разом із Зеленським на неї піде міністр оборони Андрій Таран.

Розпочнеться зустріч о 14:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом).

Журналістів запросили висвітлювати церемонію прибуття української делегації, повідомлень про заплановані брифінги або пресконференції поки не було.

До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.