У Львові запрацювала унікальна залізниця, якою керують діти (відео)

У Львові потяг «Вітерець» курсуватиме між станціями Паркова та Сонячна

Львівська дитяча залізниця у Стрийському парку відкрила 67-ий сезон поїздок для дітей та їхніх батьків. Потяг «Вітерець» курсуватиме між станціями Паркова та Сонячна по вихідних щопівгодини з 12.00 до 17.00 до останньої неділі вересня. «Родзинкою» залізниці є те, що весь її персонал – школярі, що працюють на посадах



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Фото: gazeta.ua

У Львові потяг «Вітерець» курсуватиме між станціями Паркова та Сонячна

Львівська дитяча залізниця у Стрийському парку відкрила 67-ий сезон поїздок для дітей та їхніх батьків. Потяг «Вітерець» курсуватиме між станціями Паркова та Сонячна по вихідних щопівгодини з 12.00 до 17.00 до останньої неділі вересня.

«Родзинкою» залізниці є те, що весь її персонал – школярі, що працюють на посадах машиністів, стрілочників, ревізорів, дикторів, операторів, чергових по станціях, провідників чи помічників машиністів.

Диктор дитячим голосом чітко оголошує час відправлення та закликає перехожих бути обережними на колії. Хлопці-провідники перевіряють квитки у пасажирів. У майбутньому вони уявляють себе працівниками «дорослої» залізниці. Начальник поїзда стежить за сигналами чергового по станції та дивиться на годинник, скільки часу ще залишилося до відправлення потяга. Пасажири поїзда – переважно батьки з маленькими дітьми.

«На Львівській дитячій залізниці проходять практику школярі з гуртка юного залізничника. Перед тим як керувати справжнім потягом вивчають теорію протягом року. Тут вони під чітким наглядом дорослих. У нас є 5 змін і в кожній свій інструктор. Багато дітей після практики на дитячій залізниці обирають собі цей фах», - розповіла екс-голова ради юних залізничників Ольга Охрімчук.

Дитяча залізниця працює у Львові з 1951 року. За цей час виховала понад 30 тисяч юних залізничників. Тепловоз ТУ2-087, який возить пасажирів з 1961 року цьогоріч пройшов невеликий ремонт та був пофарбований. А в особливих випадках — у свята і по спецзамовленнях на маршрут виїжджає ТУ3-039 – єдиний на теренах СНД тепловоз цієї серії, що досі експлується. Зараз він стоїть у депо.

Довжина туристичного маршруту сягає 1200 метрів. Вартість квитка за поїздку в один бік для дорослих – 12 грн, дітям ‒ 6 грн.

Джерело: Gazeta.ua