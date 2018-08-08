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    У Севастополі на кладовищі встановили бюст Януковича-молодшого з цитатою з Євангелія

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    У Севастополі на кладовищі встановили бюст Януковича-молодшого з цитатою з Євангелія

    Бюст встановлено на невеликому постаменті, із зазначенням дат народження і смерті «16.07.1981 – 20.03.2015»

    На меморіальному Братському кладовищі в Севастополі, де за даними ЗМІ похований син колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується в Росії, з'явився надгробний пам'ятник Віктору Януковичу-молодшому.

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    Бюст встановлено на невеликому постаменті, із зазначенням дат народження і смерті «16.07.1981 – 20.03.2015». На пам'ятнику написано «Віктор Вікторович Янукович».

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    У Севастополі на кладовищі встановили бюст Януковича-молодшого з цитатою з Євангелія
    У Севастополі на кладовищі встановили бюст Януковича-молодшого з цитатою з Євангелія

    Над ним, на арці, – цитата з Євангелія від Іоанна: «Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх».

    Джерело: Крим.Реалії

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