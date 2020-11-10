У Житомирі знайшли застреленим генерала пенітенціарної служби

Перед смертю Віктор Мошківський залишив рідним дві записки

Правоохоронці кажуть, що чоловік застрелився із зареєстрованої мисливської зброї

Генерала пенітенціарної служби Віктора Мошківського знайшли застреленим у власній квартирі в Житомирі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що про самогубство 63-річного військового в поліцію повідомили рідні загиблого, які знайшли його мертвим. Правоохоронці кажуть - чоловік застрелився із зареєстрованої мисливської зброї, постріл здійснив у голову.

ЗМІ зазначає, що перед смертю Віктор Мошківський залишив рідним дві записки.

«Незадовго до події чоловік дійсно потрапив у ДТП, але у результаті цієї пригоди ніхто із людей не постраждав, а два автомобілі отримали механічні ушкодження. Чи могла ця подія в прямому зв’язку з тим, що відбулося на даний час поліцейські перевіряють», — заявила у коментарі sk1.tv речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

До слова, на Закарпатті від вогнепального поранення помер військовослужбовець.