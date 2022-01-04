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    Українська школярка своїм віршем здивувала Францію (відео)

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    Дівчина з чотирьох років вивчає французьку мову - Українська школярка своїм віршем здивувала Францію (відео)
    Дівчина з чотирьох років вивчає французьку мову
    скріншот з відео

    Любов до поезії, за словами дівчини, з'явилась через шкільні конкурси

    Київська школярка написала вірш, який надрукують в альманаху і книжку з ним помістять у всіх бібліотеках Франції, повідомляє ТСН.

    З самого дитинства Анна-Марія вивчає іноземні мови, тому написати вірша французькою не було великою проблемою.

    Сама любов до поезії, за словами дівчини, з'явилась через шкільні конкурси. А батьки навчили не розчаровуватись, якщо не вийшло перемогти.

    На міжнародний конкурс у Парижі вона написала вірш «Карикатурист», про особливий світ митців.

    При цьому, Анна-Марія принципово пише ручкою на папері.

    Нагадаємо, культовому музичному фільмові Львівського телебачення «Ватра» кличе на свято» сповнюється 40 років!!!

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    Теги: Франція батьки феномен школярі
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    Українська школярка своїм віршем здивувала Францію (відео)