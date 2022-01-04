Українська школярка своїм віршем здивувала Францію (відео)

Дівчина з чотирьох років вивчає французьку мову

Любов до поезії, за словами дівчини, з'явилась через шкільні конкурси

Київська школярка написала вірш, який надрукують в альманаху і книжку з ним помістять у всіх бібліотеках Франції, повідомляє ТСН.

З самого дитинства Анна-Марія вивчає іноземні мови, тому написати вірша французькою не було великою проблемою.

Сама любов до поезії, за словами дівчини, з'явилась через шкільні конкурси. А батьки навчили не розчаровуватись, якщо не вийшло перемогти.

На міжнародний конкурс у Парижі вона написала вірш «Карикатурист», про особливий світ митців.

При цьому, Анна-Марія принципово пише ручкою на папері.

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