Українська школярка своїм віршем здивувала Францію (відео)
Любов до поезії, за словами дівчини, з'явилась через шкільні конкурси
Київська школярка написала вірш, який надрукують в альманаху і книжку з ним помістять у всіх бібліотеках Франції, повідомляє ТСН.
З самого дитинства Анна-Марія вивчає іноземні мови, тому написати вірша французькою не було великою проблемою.
Сама любов до поезії, за словами дівчини, з'явилась через шкільні конкурси. А батьки навчили не розчаровуватись, якщо не вийшло перемогти.
На міжнародний конкурс у Парижі вона написала вірш «Карикатурист», про особливий світ митців.
При цьому, Анна-Марія принципово пише ручкою на папері.
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