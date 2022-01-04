У Франції виявлений новий штам коронавірусу

Варіантом Covid-19 вже заразилося 12 осіб

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб. Про це повідомляє MedRxiv.

Новий штам коронавірусу був виявлений на півдні Франції і поширювався в цьому регіоні. Варіант, попередньо ідентифікований як B. 1. 640.2, досліджувався за підтримки французького уряду, який ще не пройшов рецензування.

B. 1.640.2 вважається камерунським за походженням і поширився на 12 пацієнтів на півдні Франції.

Згідно з дослідженням, новий штам має 46 нових мутацій, а також 37 делецій. Вчені назвали цей штам коронавірусу «IHU».

«Набір мутацій і філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення на новий варіант, який ми назвали «HU», – йдеться в заяві вчених.

Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун у середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за три дні до поїздки.

«За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми», – йдеться в повідомленні.

Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.

Також зазначається, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.

«Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2 і їх проникнення в дану географічну зону з-за кордону», – відзначили вчені.

Що стосується небезпеки нового штаму, то вчені відзначають, що про це ще рано говорити, оскільки дослідження будуть продовжені.

«На підставі цих 12 випадків ще рано будувати припущення про вірусологічні, епідеміологічні або клінічні особливості цього варіанту «IHU», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

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