Культовий український фільм святкує 40-річний ювілей (фото)

Усі музичні фільми «Ватри» мали шалену популярність, адже були вони справжніми

Комуністи спробували вставляти палки в колеса творчої діяльності ансамблю Білозіра

Культовому музичному фільмові Львівського телебачення «Ватра» кличе на свято» сповнюється 40 років!!! Нам не зашкодить чарка вина!

Що цікаво, напередодні зйомок надворі було плюс п’ять – плюс сім. Усі переживали і телефонували Ігорю Білозіру. Керманич «Ватри» був спокійний: «Та не хвилюйтеся так, куртка на ваті!. Сніг буде!»

І справді, з восьмої ранку в знімальний день падав лапатий сніг. Випало його по коліна. За два дні (22–23 грудня 1981 року), а сніг не переставав падати, зняли фільм. На третій день знову почав падати дощ, почалася відлига.

1 січня 1982 року вперше на голубі екрани вийшов музичний телефільм Львівського телебачення «Ватра» кличе на свято»

Надворі було тепло, і вся Україна дивувалася, де ж у тому Львові знайшли такий сніг… Як результат – шалений, неперевершений, але справедливий успіх. Зимові зйомки у Шевченківському Гаю вдалися на славу... Мало хто тоді підмітив, що у фільмі солістка ансамблю під гуцульським кожушком виношує дитятко.

21 лютого 1982 року на світ з’явився малесенький хлопчик Андрійко.

Наприкінці 1981 року спеціально до музичного телевізійного відеофільму «Ватра» кличе на свято», над яким тоді працювали і який вийшов на голубі екрани 1 січня 1982 року було написано нові пісні, два вірші до яких пощастило створити журналістові Максиму Міщенку:

«Першою була «Перейди дорогу» на музику саксофоніста «Ватри» Олексія Сердюка. Потім – «Новорічна» на музику Ігоря Білозіра. Для фільму було написано 8 нових пісень. З них – дві на мої вірші.

Одного грудневого вечора ми зібралися, щоб разом обговорити деталі сценарію стрічки, подумати про твір, який став би своєрідним завершальним святковим акордом до всього годинного фільму.

Ігор глянув на запропонований текст «Новорічної», сів за фортепіано і з перших же акордів награв мелодію приспіву. Пісня народилася якось відразу, на одному подиху. Можливо, нас підганяли встановлені телестудією терміни, але радше це й була та ситуація, коли співавтори розуміють один одного з півслова, коли – виходить! Тим більше, що надворі був грудень, сніг сипав і сипав у вікно, і Новий рік вже стукав у двері.

«В парі з місяцем зірки Розкидають у сніги Іскри срібні, золоті Щедрій, радісній землі. Сієм, сієм, посіваєм, Ще й співаночки співаєм – На добро, на добро! Щастя, злагода родися. В кожній хаті колосися Золоте зерно, золоте зерно!»

Фільм «Ватра» кличе на свято», який завершує ця пісня, на нашу радість, сподобався телеглядачам. Кілька разів він демонструвався по Центральному, Українському і Львівському телебаченнях, а сама «Новорічна» неодмінно звучала на традиційних новорічних концертах у Львові.

Після перегляду першого музичного фільму «Ватра кличе на свято» комуністи спробували вставляти палки в колеса творчої діяльності ансамблю Білозіра.

«Прийшов «лакей» з Львівського обкому Компартії і ще з порога сказав: «Що ви там щедруєте?» А ми співали «Новорічну» з музикою Ігоря і віршем Максима Міщенка. На що я посіпаці відповів, що це не щедрівка і не колядка, а авторська пісня! Бідолаха лише розвів руками», – свідчить Мар’ян Шуневич.

Усі музичні фільми «Ватри» мали шалену популярність, адже були вони справжніми

Їх любили переглядати знову і знову. Тому Львівське телебачення на замовлення шанувальників ансамблю так часто їх транслювало. Вони ніколи не набридали, ба більше! – стали пісенною та телевізійною класикою. Правда, вже надто уважні глядачі підмічали такі деталі, які ватрівчанам ніколи б до гадки не прийшли».

«Ватра кличе на свято», Львівське обласне телебачення (1981 рік), редактор Мирослав Скочиляс, режисер Галина Ярема. Зйомки в Музеї народної архітектури та побуту у Львові (Шевченківський гай).

Звучать пісні:

«Ватра, ватра вогонь незгасимий» (І.Білозір, П.Запотічний).

«Перший сніг» (І.Білозір, Б.Стельмах).

«Іванку, Іванку» (укр. нар. пісня в обр. І.Білозіра).

«Перейди дорогу» (О.Сердюк, М.Міщенко).

«Місяць на небі» (укр. нар. пісня в обр. І.Білозіра).

«Розпитаю про любов» (І.Білозір, Б.Стельмах).

«Вінок з барвінку» (О.Сердюк, М.Воньо).

«Чоботи черлені» (укр. нар. пісня).

«Надивлюсь на тебе» (І.Білозір, Б.Стельмах).

«Пшеничне перевесло» (І.Білозір, Б.Стельмах).

«Новорічна» (І.Білозір, М.Міщенко).

Джерело: блог Михайла Маслія

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