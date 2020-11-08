Феномен Анни Варпаховської. Актриса, яка переїхала з Канади до Києва

Можу сміливо сказати: я вже – актриса з України

Вона виїхала з Києва маленькою Анею, а повернулася до нього Анною Леонідівною. Між цими подіями – пів століття і величезне життя людини, актриси і доньки, вірної своєму легендарному батькові.

Історія Анни Варпаховської і драма її сім'ї – готовий сюжет для багатосерійного фільму. Репресовані режисер Леонід Варпаховський і артистка опери Іда Зіскіна познайомилися в ГУЛАГу. Там у них народилася донька. Після 17 років таборів батькові вдалося повернутися до театру, але не в рідну для нього Москву. Варпаховські оселились в Тбілісі, потім Леонід Вікторович отримав запрошення до Києва. У другій половині 50-х він робив постановки в головних театрах столиці України. Але доля і недоброзичливці незабаром змусили знову змінювати дім і роботу.

Довгий період московського життя для його дочки, Заслуженої артистки Росії Анни Варпаховської, обірвався після розпаду Союзу. Далі була еміграція в Канаду, створення театру імені батька, гастролі в різних країнах, на різних континентах. І знову Київ...

Вже півтора десятка років Анна Варпаховська живе на три країни і регулярно виходить на сцену Національного театру російської драми ім. Лесі Українки – театру, в якому працював її батько.

Постать цієї актриси – знак високої якості для нашої театральної культури. Варпаховську впізнають і люблять в Україні ще з радянських часів завдяки фільму «Суєта суєт», картину у нас часто повторюють на ТБ. В ефірі тепер і нові її теле- та кінороботи.

Анна Леонідівна – актриса у найкращому сенсі компромісна: нею однаково щиро захоплюються суворі критики, масовий глядач, адміністрація і колеги в театрі. В часи пандемічних випробувань такі особистості стають критично значущими для театрів: вони – гарантія аншлагової стабільності і неперервності зв’язку з глядачем.

Анно Леонідівно, спасибі, що погодилися на інтерв'ю в непростий для театру і акторів період.

Дійсно, зараз через карантин намагаюся менше спілкуватися. Сім'я не розуміє, як я взагалі могла всіх кинути і в такий страшний, незрозумілий час виїхати до Києва, та ще й так багато працювати.

От і розкажіть, що для вас Київ вчора, сьогодні і які плани у вас з ним на майбутнє?

Вчора – це київське дитинство, часи, коли тут працював тато. Взагалі Київ дуже добру роль відіграє в долі нашої сім'ї: він прихистив тата після таборів, і хоч батько починав (після заслання на Колиму - «Главком») у Тбілісі, але там йому було не так комфортно. У Києві він розцвів. Я була дуже маленька, але багато пам'ятаю з тих часів. Тепер Київ прихистив і мене.

Нещодавно керівник Національного театру російської драми ім. Лесі Українки Михайло Юрійович Резнікович розповів мені: коли він прийшов у театр, всі тільки й говорили про Варпаховського. «Я знаю режисерів, яких бояться, яких поважають, але щоб така загальна безмежна любов була до людини, – таке я зустрів вперше і востаннє», – сказав він.

Дійсно, батька дуже любили актори, він створив у театрі Лесі Українки багато прекрасних вистав. Ми були тут щасливі. Але цей період закінчився сумно. Батькові не дозволили випустити спектакль – спектакль грандіозний, його мало хто бачив, але дехто все ж пробрався на передпоказ і ділився потім захопленням.

Ми говоримо про постановку «Днів Турбіних» Булгакова, її широкий глядач так і не побачив.

Видатний московський критик Борис Поюровський багато писав про цю виставу, йому вдалося потрапити на генеральну репетицію. Але, в принципі, на закритий показ не пустили навіть виконавців другого складу, акторів, зайнятих в цій постановці...

Після цієї історії тато забрав мене з мамою і поїхав в Москву.

У нього був таємний зошит, в якому він записував свої бажання. «Повернутися до Москви» – одне з них. Він, корінний москвич, мріяв реалізувати себе в столиці. Ця історія з забороною вистави збіглася з його бажанням... Якби всього цього не сталося, ми продовжували б жити в Києві. Батько тоді тільки отримав квартиру на вулиці Шота Руставелі.

Це був кінець 50-х.

56-57 роки. Я в школу пішла тут, провчилася кілька місяців у першому класі, і ми поїхали. Так почався наш великий московський період, який обірвався для мене еміграцією до Канади в 1994 році.

Долю київського спектаклю Варпаховського вирішив груповий донос.

Була група людей, так звані «українські письменники».

Насправді прізвища більшості з них мало що скажуть сучасному читачеві. Це українські радянські літератори, найбільш відомим серед яких був письменник і театральний критик Юрій Смолич. На фінальній стадії до них приєднався також Микола Бажан.

Весь батьків архів, в тому числі документи і листування про ті події в Києві, я передала в московський театральний музей ім. Бахрушина. Спочатку я все відвезла в Канаду, а потім зрозуміла: архів лежить там мертвим вантажем, починає жовтіти, розпадатися. Тому відправила все до Москви, де є багато людей, які цікавляться театром, театральною справою. Це буде корисніше, ніж залишатися архіву в Монреалі.

Анна Варпаховська (фото: rusdram.com.ua)

«Вважаю, що у батька вкрали життя»

Ви для себе зрозуміли причину, чому той спектакль був заборонений в Україні? І чи хтось із цієї «групи письменників» пізніше пояснив це, якщо не вашому батькові, то вам?

Ні, не пригадую такого.

Ви знаєте, для мене це була абсолютно незрозуміла історія, тому що в Москві спектакль «Дні Турбіних» вже багато років йшов з величезним успіхом. Це ж була одна країна і влада курувала все. Чому ж тоді влада центральна цю п'єсу дозволяла, а влада в Україні цю п'єсу заборонила? Батько звертався у Москву, але йому сказали: «ні-ні, хай вони свої справи вирішують самі». Є припущення, не дуже втішне для людей, які закрили спектакль, що вони просто поруч з собою не могли стерпіти талант Булгакова. Адже дуже багато було поганої драматургії. Я сама плавила сталь, граючи радянську трудівницю на металургійному заводі, або ж виступала зі сцени на партзборах.

Ось ця «обов'язкова» драматургія і була причиною, чому батько не хотів керувати театром. Він спробував, але з його м'яким характером це виявилося важко, неможливо. Він говорив: «Не можу нікого звільнити, не можу і не хочу ставити те, що потрібно владі. У мене відібрали 17 років. Я буду ставити те, що мені дороге, в чому я можу проявитися як художник, як громадянин»... Батько взагалі прожив недовге життя – пішов в 67 років. Він багато ставив у різних театрах, але свого театру не мав. Може тому про нього згадують не так часто, як він заслуговує. Вважаю, що у мого батька вкрали життя.

Але ж він хотів працювати в Москві, а ці події допомогли йому реалізувати мрію.

Напевно... По-перше, він поставив «Дні Турбіних» у МХАТі. У тому ж таємному зошиті він сам собі ставив оцінки за п'ятибальною системою: київський спектакль він оцінив набагато вище московського. Дружина Булгакова Олена Сергіївна, з якою у батька були довірливі дружні відносини, дотримувалася тієї ж думки, мхатівський спектакль їй подобався менше. Пам'ятаю, батько дуже переживав через це.

У 2018 році в Києві вийшла велика книга «Анна Варпаховська. Історія Сім'ї». Її автор Яна Іваницька з вашою допомогою зібрала безліч фактів і документів. Тема ГУЛАГу, в якому познайомилися ваші батьки і на світ з'явилися ви, займає значну частину книги. У колимській історії часто спливає донос, написаний на вашого батька його наставником Всеволодом Мейєрхольдом. У своїх інтерв'ю ви ніколи нічого поганого не сказали про цього режисера, актора і педагога, завжди знаходили виправдання його вчинку. Батько теж пробачив його?

Більш того, все життя пропагував ім'я Мейєрхольда, вважав його своїм учителем і робив все можливе для відновлення його пам'яті. По-перше, я не дуже впевнена, що донос зіграв особливу роль у справі батька. З нею я ознайомилася на Луб'янці, і там цей документ відсутній. По-друге, Мейєрхольд, як мені розповідав батько, чоловік був непростий з дуже важким характером. Він міг наблизити до себе людину, а потім з легкістю викинути її зі свого життя. Батько зміг пояснити собі вчинок вчителя. Вважав, що в той час люди опинились за таких обставин, що вони просто були змушені йти на непристойні і огидні вчинки. Може, якби подібні речі не робились, всієї цієї системи ГУЛАГів і репресій не було б. Але... Вся країна жила в цьому кошмарі доносів і страху.





Київський період. Сім'я Варпаховських: Леонід, Іда, Аня Варпаховські і її брат по мамі Гриша Зіскін

Всупереч усім нещастям саме на Колимі познайомилися ваші батьки і там з'явилися ви.

Саме так: життя тривало, і якісь хороші речі відбувалися навіть там.

Що для вас Київ тепер?

Можливість існувати в професії. Я закохалася в людей, які дивляться вистави. Чому? Вони настільки безпосередні і теплі. Я зовсім не очікувала цього, коли приїхала сюди вперше на гастролі з Канади зі своїм спектаклем...

Ви знаєте, ми практично нічого не отримуємо за свою професію, ні в якому виразі. Ми маємо тільки визнання або невизнання. І я розумію, що можна купити все: драматурга, режисера, поставити для себе спектакль, замовити собі кращого дизайнера і зробити прекрасні костюми. Не можна тільки купити любов глядача. І коли вона проявляється, впоратися з цією спокусою я не можу. Я їду до Києва за любов'ю.

Ось в цьому феномен Анни Варпаховської. Багато десятиліть ми тільки й спостерігали, як наші виїжджали: хто в Москву, хто на Захід. А тут ви... Кожного місяця повертаєтеся до Києва.

Зворотній шлях.

Саме так. Як так сталося?

Я не знаю. Все почалося з першого спектаклю. Потім з'явився другий, третій... Стала приїжджати частіше. Потім я вирішила повернутися в Москву в свій рідний театр імені Станіславського, в якому пропрацювала з 1971 по 1994 рік, і навіть зробила там дві вистави. Але стало зовсім важко – доводилося літати вже між трьома країнами.

До того ж, у Москві глядач набагато гірший. Для мене.

Це такий хитрий комплімент київській публіці?

Ні, це не комплімент. Ви знаєте, чим московські глядачі відрізняються? Вони так впевнені, що стільки вже всього бачили і що вони такі неперевершені знавці, що із залу прямо на сцені відчувається: «Ну-ну, покажіть, на що ви здатні...» Часто доводиться це долати. І хоча там, в Москві, були дві успішні вистави, але життя їх виявилось недовгим. У театр Станіславського прийшов новий головний режисер Борис Юхананов і, не подивившись жодного спектаклю, він зняв весь репертуар, просто в одну мить перекресливши всю історію театру... На цьому місці він створив зовсім інший світ, інший театр, який навіть називатися став по-іншому – Електротеатр Станіславський. Цей театр мені далекий. Це більше перфоманси, модні новації...

Сучасний, альтернативний...

Розумієте, нічого сучаснішого за людські стосунки немає. І дядько Петя з тіткою Манею, прийшовши після зміни з заводу в театр, навряд чи хочуть дивитися те, що їм неблизьке і незрозуміле.

До теми сучасного театру ми ще повернемося. Скажіть, чи не було у вас відчуття такого собі театрального «дауншифтингу» після того, як ви стали стабільно грати в Києві? Адже на пострадянському просторі досі багато хто вважає, що театральна Мекка – це Москва.

Так, в Москві в театральному світі дуже багато всього відбувається, але останні роки мого життя пов'язані з Києвом і з театром Лесі Українки.

У мене тут стільки прекрасних ролей, зйомки, нові плани... Дійшло до того, що через зайнятість в Києві я вже не могла тримати театр в Канаді, я його закрила, не могла їздити так часто до Москви. У мене взагалі життєва ситуація дуже непроста: донька в Канаді, чоловік і син в Москві, народилася внучка. Мої домашні жартома називають мене поганою дружиною, поганою матір'ю, поганою бабусею. Але в кожному жарті, є частка правди...

З іншого боку, моя сім'я прекрасно розуміє, яку роль у моєму житті грає театр. У мене ще є сили і бажання працювати. Я розумію, що в будь-який момент можу стати хорошою дружиною, доброю матір'ю, хорошою бабусею, але на цьому закінчиться професія. Може, цей період вже не за горами, тому що час все-таки йде... І, на жаль, зараз я вже не в кожну свою перерву можу прилетіти до рідних. Спочатку був прямий літак Москва-Київ, годину двадцять – і я вдома. Далі почалися проблеми – два літаки, пересадки. А зараз ще гірше.

Ви знаєте, як я навесні, коли оголосили карантин, добиралася до Москви, а потім назад до Києва? Доїжджала на таксі до кордону, потім йшла пішки по довгому коридору, огородженому металевою сіткою. За нею бігли собаки і гавкали на мене. Я тоді подумала: напевно, як у батьків в таборі. На тому боці мене чекала машина, яку послав за мною чоловік. Так само я приїхала назад – з цього боку мене зустрічав театр. До речі, зараз в Москві під час карантину я щоранку починала готувати обід на всю сім'ю. Потім всі сідали за стіл, говорили, як смачно, і з'їдали все. Наступного ранку я знову йшла до плити. І знову все з'їдали. Яка ж це невдячна праця! А про себе я думала: «Господи, коли це вже я буду працювати артисткою?»

Тут, в Києві, майже нічого собі не готую.

Тобто тепер ви вже не літаєте.

Поки ні. Хочеться вірити, що літаки повернуться в наше життя у повному обсязі. Зараз я намагаюся поменше дивитися новини. Мені так хочеться позитивних емоцій! Сподіваюся, те, що я роблю на сцені, – це позитивні емоції для людей, а те, що вони натомість дарують мені, – позитивні емоції для мене.

У підсумку ви купили квартиру в Києві практично біля театру...

Так. Я обожнюю цю квартиру.

Я сказала чоловікові: «Володю, май совість! Твоя дружина живе в гуртожитках». Так, я приїжджала і жила в гуртожитку театру. Цікаво, що в цій будівлі ми з батьком починали своє життя в Києві ще в кінці 50-х. Коли приїжджала на кілька днів – це ще можна було стерпіти, але жити в гуртожитку довго було б важко.

Наявність власного житла дозволяє вам почувати себе киянкою?

Звичайно, це означає, що у мене тут є дім.

У мене зараз така складна ситуація – донька у Канаді чекає на дитину. Крім цього, мені треба оформити податки, заповнити всілякі папірці, документи, адже це ж страшно бюрократична країна. Емігранти жартують, називаючи Канаду «країною розвиненого соціалізму». Мені треба там все це зробити і побути з Машею на перших порах. Так що вперше за 14 років я їду на три місяці посеред сезону.

Вистав з вами не буде...

З Нового року до кінця березня.

Ви – громадянка Канади і...

…і Росії. А в Україні у мене посвідка на проживання. Без неї зараз би не пустили через кордон.

Знаєте, як я зараз перетинала кордон? Проходжу російський, все строго, на мене наставляють камеру і кажуть: «Ви розумієте: зараз карантин, а через те, що у вас посвідка на проживання, то ви можете перетнути кордон... але тільки один раз. Можете повернутися в Росію, але назад в Україну вас не пустять». Дивлюся в камеру і кажу: «Так, розумію».

Потім я приходжу на кордон з Україною і мені раптом із захопленням і дуже тепло кажуть: «Ой, «Вещдок» (програма детективних історій на телеканалі «Інтер», в якій знімається Анна Варпаховська – « Главком»). Зайдіть до нас! Чаю поп'ємо, про зйомки розповісте». Люди різні, митники теж.

Питання роботи в Москві було закрите після усіх тих подій в театрі Станіславського?

З приходом нового керівництва я закрила свої проєкти і пішла. Я звикла до свободи творчої та людської. Для мене бути в складі трупи – це грати ту роль, яку мені дадуть, а не яку мені хочеться. І я не завжди зможу отримати дозвіл на зйомки або виїхати посеред сезону... Загалом, театр не може бути постійним місцем роботи для мене. Працювати на постійні основі в театрі для мене виключено, але від цікавого проекту не відмовлюся.

До речі, перебуваючи в Москві на карантині, я примудрилася знятися у картині, в невеличкій, але дуже симпатичній ролі. Хоча я знімаюся мало і часто переживаю з цього приводу.

«Те, що зробив Резнікович, не зробив для мене ніхто»

Розкажіть історію вашої співпраці з нашим театром Лесі Українки. У 2006-му ви приїхали сюди з антрепризою...

Так.

Привезли постановку, яку зробили з вашим рідним по матері братом режисером Григорієм Зіскіним в театрі Варпаховського в Канаді...

Тоді ми вперше поїхали не Америкою, а до Європи. І через те, що директор нашого канадського театру Едуард Намц – виходець з України, він запропонував: «Давайте заїдемо в Україну». Я погодилася.

Знаєте, я так хвилювалася, мене трясло, як студентку-першокурсницю, коли я повинна була вийти на сцену театру Лесі Українки. Я розуміла: тут працював тато, прийшли колеги, яким цікаво подивитися на доньку Варпаховського. Ми досить успішно зіграли спектаклі в Києві і Дніпрі і поїхали.

Згодом мені прийшло запрошення театру Лесі Українки приїхати на ювілей актриси Олександри Смолярової, вона грала у тата в кількох спектаклях. Я приїхала, на банкеті випила шампанського, осміліла і пішла до Резніковича: «Знаєте, у нас в театрі Варпаховського така гарна п'єса йде, називається «Бабине літо», можна ми у вас зіграємо?» Він став розпитувати про спектакль. Я розповіла, що постановку американської п'єси оформив легендарний театральний художник Давид Боровський, що грає російська актриса Катерина Райкіна, що спектакль присвячений пам'яті Аркадія Райкіна, 95-річчя з дня народження якого якраз святкували, що у виставі зайнятий московський артист Михайло Янушкевич, з яким багато років тому в Москві Резнікович поставив «Підлітка» Достоєвського. Отож Михайло Юрійович погодився. Ми приїхали і зіграли.

І незабаром спектакль став йти щомісяця. Щомісяця літали артисти з Москви. Потім це стало неможливо. Першою відмовилася Катерина Райкіна: сказала, що їй за станом здоров'я складно приїжджати так часто. Її замінила народна артистка України, актриса театру Лесі Українки Надія Кондратовська. Потім в спектакль увійшов народний артист Валентин Шестопалов (після смерті актора в спектаклі його замінив Народний артист Олександр Гетьманський - «Главком»), актриса театру ім. Лесі Українки, народна артистка України Лідія Яремчук була зайнята ще в канадській версії. Так відбувся спільний проект і спектакль увійшов до репертуару театру.





Багаторічний хіт театру Лесі Українки – вистава «Бабине літо»:

в головних ролях: Надія Кондратовська, Лідія Яремчук і Анна Варпаховська

(фото: rusdram.com.ua)

Ви чудово розумієте: театр – це особливий організм...

Звичайно, розумію. Те, що зробив для мене Михайло Юрійович Резнікович, неймовірно. Адже я намагалася повернутися в Москву, говорила зі своїми колишніми колегами, з головними режисерами різних театрів. Мене знають. Знають мої колишні ролі, добре їх оцінюють. Пам'ятають і шанують мого батька. Але те, що зробив Резнікович, не зробив для мене ніхто. Він дав мені можливість розкритися, творити. Нещодавно він мені сказав: «Мені подобаються творчі особистості. Я завжди за творчість». Я б мріяла з ним попрацювати, але не перебуваю в трупі. Я розумію, що у нього свої актори... А я, так би мовити, збоку.

Попри все, вам вдалося зіграти стільки ролей в театрі. Як домоглися такого становища? Адже київська російська драма – заклад вельми консервативний. Тут свої канони, штатні примадонни. Вони без бою пустили вас на свою територію?

Я навіть не намагаюся це аналізувати. Я страшно вдячна Резніковичу. І коли я з ним зустрічаюся, завжди кажу: «Спасибі вам велике, Михайле Юрійовичу, ви продовжили мені моє творче життя». Це дійсно так.

Театр – це не тільки керівник. Чи відчуваєте ви заздрість, недобрі погляди?

Ні, не відчуваю. Мені комфортно в цьому колективі. Дивно, але у мене не було ні з ким в театрі конфліктів. Я трохи осторонь і не претендую зайняти чиєсь становище. Я, звичайно, знаю, яким складним буває життя в театрі. Але за роки в імміграції та щасливого існування тут, в Києві, я про це забула і згадувати не хочу.

Ситуація, дійсно, ідилічна. У «Сімейній вечері», яку ви вдало пересадили на київський ґрунт, на одну сцену з вами виходили прими театру Лесі Українки – Тетяна Назарова, Наталія Кудря ...

У нас прекрасні творчі стосунки.





«Сімейна вечеря»:

Тетяна Назарова, Борис Вознюк, Юрій Гребельник і Анна Варпаховська

(фото: rusdram.com.ua)

До речі, зараз Назарова рідко грає у «Сімейній вечері».

Вона більше не грає в цій виставі. Мені шкода, бо вона мені дуже подобалася в ролі Жаклін. Може, їй така роль нецікава, не знаю. Я люблю комедійні ролі. Вважаю, що комедія – цікавий і важкий жанр, який багато чого вимагає від актора.

Ось, наприклад, моя героїня Марго, про яку персонажі п'єси говорять: «Прелесть, что за дура!» Але щоб створити образ цієї милої і чарівної хижачки, над якою зал по-доброму сміється, потрібно точно вгадати мотивацію її вчинків, проаналізувати, як вона мислить, яка логіка вибудовується у цій голівці, не обтяженій інтелектом.





«Спасибі, Марго»: в головній ролі Анна Варпаховська

(фото: rusdram.com.ua)

Резнікович чимось схожий на Лобановського в «Динамо». Валерій Васильович створював «команду-зірку», а не «команду зірок». Михайло Юрійович, здається, дотримується цього ж принципу. Але ваша історія аж ніяк в нього не вписується...

Я не вважаю себе зіркою, я взагалі про це не думаю. Ставлюся до себе самокритично і з самоіронією. Я знаю тільки, що спектаклі мають бути ансамблевими. Якщо один актор добре грає у виставі, а інші до нього не дотягують, це просто означає, що вистави немає, що вона не відбулась. Тому прагнемо створювати «команду-зірку».

Скільки у вас зараз вистав в Києві?

Було сім. Стало шість. На жаль, зараз зупинено показ вистави «Дядечків сон». Виконавець ролі князя Гаврила Валерій Павлович Зайцев сказав, що не може грати таку важку роль за станом здоров'я. Сподіваюся, спектакль буде відновлений з іншим виконавцем.





Вистава «Дядечків сон».

Князь Гаврило – Валерій Зайцев, Марія Олександрівна Москальова – Анна Варпаховська

(фото: rusdram.com.ua)

Щоб ввести актора на роль Дядечка, треба поставити спектакль практично заново. Зараз в цей важкий час, коли багато людей хворіють, репетиції краще не проводити. Доживемо до весни, бог дасть, скасують карантин – і там подивимося. Я цей спектакль дуже люблю, багато років граю Москальову. Мені шкода з нею розлучитися.

Так що зараз у мене шість вистав у репертуарі театру і ще антреприза «Закулісна комедія» за п'єсою Коляди «Курка». Ось недавно відіграли в Консерваторії дві вистави замість однієї через карантинну розсадку по пів зали.

«Хочеться зіграти Раневську»

Незабутні Марго, Люсіль з «Бабиного літа», Едда з «Прощального танго», Сюзетта з «Сімейного вечері», Ольга з «Іграшки для мами»... – ці ваші образи вже добре знайомі київським театралам. Які сюрпризи ви готуєте їм в наступному році?

Є одна мрія. У Москві я побачила спектакль, який мені видався цікавим. Я попросила у авторів п'єсу, але мені відмовили. Я здивувалася, пояснила, що не буду складати їм конкуренцію, гратиму тільки в Києві, в іншій країні. Але вони були непохитні. Я поскаржилася моєму другові Яні Іваницькій, автору книги про мою сім'ю «Анна Варпаховська. Історія сім’ї». Несподівано Яна запропонувала: «Давай я спробую написати, конкретно під тебе, добре знаючи тебе як актрису». І вона написала п'єсу, яка мені дуже подобається. Називається «Фаїна».

Тобто це – історія про Раневську?

Про Раневську.

Знаєте, мене часто порівнюють з Фаїною Георгіївною. Не тому, що я така ж чудова актриса, як вона. Я таку сміливість взяти на себе не можу. Просто у нас, напевно, якесь схоже відчуття гумору. До речі, я її особисто знала, бачила, як вона працює, бувала на репетиціях «Дивної місіс Севідж» у Москві. Цей спектакль в театрі імені Моссовета ставив мій батько.

Загалом Яна Іваницька написала цікаву п'єсу про Раневську, не тільки зібравши її смішні афоризми, яких чимало, але і розповівши про її переживання, про непросту долю актриси, мало затребуваної, яка багато чого не зіграла з того, що хотіла і на що мала право.

Це моноспектакль?

Ні, це велика двохактна п'єса з шістьма персонажами. Матеріал мені дуже подобається. До того ж скоро – 125 років із дня народження Раневської. У п'єсі багато гумору, багато журби, а я обожнюю цей жанр – сміх крізь сльози.

Чому завершилося ваша співпраця з київським муніципальним театром «Актор»? Там змінилося керівництво і вас щось не влаштувало?

Так! Мене не влаштувало ставлення нового керівництва до Тетяни Сергіївни Шестопалової (дружина покійного актора Валентина Шестопалова, очолювала театр, заснований чоловіком – «Главком»). Розумієте, людину, яка разом з чоловіком створила цей театр, яка після його смерті продовжувала справу і утримувала це все, просто взяли і викинули з театру! Така непорядність не вкладалася в голові, тому ми всі пішли. Але ви знаєте, я не постраждала. Все, що там було створено, отримало друге життя. До речі, Тетяна Сергіївна з нами, веде і стежить за виставами.

Театр імені Варпаховського в Канаді ви закрили. У зв'язку з чим?

Закрила років зо два тому. Перша причина – велика зайнятість в Києві. Друга – дуже змінився глядач у Канаді. По-перше, те покоління, заради якого ми створювали наші спектаклі, виховане на прекрасному російському театрі 60-х, 70-х, зникло: люди постаріли, багато хто пішов з життя. Зараз з'явилася нова еміграція, яка літає туди-сюди, може дивитися спектаклі в будь-якій країні світу. У Канаді величезна кількість російських каналів телебачення. Людей не відірвати від серіалів, інтернету. Навряд чи вони поїдуть ввечері по хайвею в театр щось дивитися. Тобто просто зник глядач, заради якого варто було це все продовжувати. Я згадую, скільки йшло сил і коштів на утримання театру в еміграції, якої дикої напруги все це вимагало. Ми ж не могли грати в Монреалі постійно, бо не так багато нашої публіки живе в цьому місті. Тому грали у всіх містах Америки і Канади. 16-17 тисяч кілометрів кожен тур. Зараз навіть не віриться, що ми все це витримували.

«Переїзд в Канаду дав мені дуже багато»

На початку розмови ви сказали фразу «ми нічого не маємо за свою професію». Та все ж, актори повинні заробляти на життя. А ви постійно вкладаєте: перельоти, квартира... Окупити все це, працюючи при державному театрі в Києві, просто неможливо. Ви завжди говорите слова подяки чоловіку, який підтримує вас. Розкажіть нам про цю золоту людину.

Мій Володя – людина надійна, розумна і з неймовірним почуттям гумору. Коли ми одружилися, він вимовив незабутню фразу: «Я тебе витримаю, якщо ти пів року будеш їздити по гастролях». Ось я і намагаюся. Наш театр в Канаді, звичайно, заробляв і сам, але таки потребував спонсорства. Коли Володю запитували: «Володимире Сергійовичу, вам не шкода вкладати гроші в театр, адже це ж не можна повернути?», він відповідав: «Знаєте, я все порахував і зрозумів, що розлучення з моєю дружиною мені буде коштувати дорожче». Я дуже ціную те, що він не пропустив жодної моєї прем'єри, де б вона не відбулася.

Чим займається чоловік?

Володя за освітою хімік, кандидат наук. Він, навіть коли ми поїхали в Канаду, не припиняв працювати в своїй фірмі в Москві... У нього велика компанія зі створення пластмас, хімічне виробництво. Я не дуже в це вникаю, адже нічого в цьому не тямлю. Так що чоловік зовсім далекий від театру. Хоча дуже його любить, розуміє акторську професію. Колись в юності сам виступав у складі знаменитої команди КВК Менделєєвського інституту. Ми одружені вже 43 роки. У нас двоє хороших дітей. Це мій справжній друг і дуже рідна людина.





Анна Варпаховська про чоловіка Володимира Колерова:

Він не пропустив жодної моєї прем'єри, де б вона не відбулася ...

Син працює з батьком?

Так.

Будинок в Канаді ви теж продали?

Будинок продала тому, що коли одного разу повернулася з Києва, там все плавало. У будинку треба жити, інакше то трубу прорве, то ще щось трапиться. Коли був театр, цей будинок був живим, в ньому кипіло життя. У будинку жили актори. Весь підвал був обладнаний під репетиційне приміщення. Там були гримерки, костюмерні... Утримувати великий будинок, в якому місяцями ніхто не живе, безглуздо.

Тепер в Канаду їжджу тільки відпочивати. Я там дуже мало часу проводжу. У мене є своя невелика квартира в будинку на березі річки Святого Лаврентія, в якій я зупиняюся і розслабляюся.

Ваш брат по мамі Григорій Зіскін, режисер-постановник всіх ваших вистав, продовжує жити в Канаді?

У Монреалі.

Ви не шкодуєте про те рішення – переїхати в 90-х?

Ні! Цей переїзд дав мені дуже багато. Я стала геть іншою людиною. І актрисою іншою. Отримала багато нових відчуттів і вражень від життя. Актор – це не просто людина, яка виголошує текст зі сцени. Актор цікавий, коли у нього великий життєвий багаж, коли у нього є людська і громадянська позиція. У Канаді я вчилася керувати проєктами, говорити англійською і французькою. Знімалася в канадських фільмах, працювала з французькими акторами, навчилася їздити на машині, бути діловою жінкою. Навчилася бути просто сильною... Розумієте, треба було вистояти, я не мала права на помилку. Ми не могли показати нецікавий спектакль, погано зіграти. Наступного разу до нас би просто ніхто не прийшов. Я рада, що так склалося моє життя. Якщо б я залишалася в театрі Станіславського, я б зараз ходила в дивному костюмі і гримі, в масці і була б функцією в новомодних театральних пошуках.





«Прощальне танго»:

Юрій Дяк і Анна Варпаховська

(фото: rusdram.com.ua)

Тобто питати про ставлення до сучасного театру вже не потрібно. Коли в спектаклях по Чехову герої валяються на сцені, це вже вам не подобається?

Не подобається. Я вважаю, що це нічого не додає для сприйняття вистави. Не люблю матюки на сцені. Я виросла в інтелігентній родині, де все це було неприйнятно. Перші некрасиві слова почула в театральному училищі. У школі в той час не лаялися. Приходила додому і запитувала: «Тату, а що це слово означає?». У тата червоніли вуха, і він говорив: «Піди до мами, вона краще знає».

«Режисери допускають такі «знахідки», про які автори п'єс навіть не підозрювали»

Ви стежите за останніми трендами в театральному житті Москви? Богомолов, Серебренніков... Принагідно відвідуєте вистави?

Обов'язково. Щось захоплює, добре придумано. Щось викликає відторгнення.

Ви знаєте, мені запам'яталась телефонна розмова тата з геніальним радянським режисером Анатолієм Васильовичем Ефросом. Вони були добре знайомі і багато спілкувалися. Ефрос запросив батька на свої «Три сестри» Чехова. Наступного дня батько обговорював спектакль з ним: «Толю, я сам з дому Прозорових. Ну, не валялися у нас так жінки на підлозі».

– Леоніде Вікторовичу, я як раз вчора був на вечірці, так там всі валялися на підлозі.

– Толю, поставте п'єсу про цю вечірку, до чого ж тут «Три сестри»?

Але це спірне питання, ви ж розумієте. Кожен режисер має право на своє бачення. Просто часто режисери допускають такі «знахідки», про які автори п'єс навіть не здогадувались. Одного разу я подивилася в канадському театрі «Чайку», де Аркадіна просто на підлозі разом зі свої сином Трєплєвим вдавалася до любовних утіх. Можу вам з упевненістю сказати: не писав про це Чехов.

Вам дуже часто ставлять питання про кіно, про те, що воно вас недолюбило. І завжди в таких розмовах згадується ваш дует із Фрунзіком Мкртчяном. Але комедія «Суєта суєт» 1979 року – це не вся ваша фільмографія.

У мене 26 картин, якщо не зраджує пам’ять. Ще кілька фільмів були в Канаді.

Анна Варпаховська у ролі Лізи-розлучниці. Режисер кінокомедії «Суєта суєт» Алла Сурікова: Я щаслива, що фільм відкрив для глядачів талановиту актрису Анну Варпаховську

Ось з цих інших 25-ти, окрім «Суєти суєт», на що ви б порадили звернути увагу?

Хвалять мою Беллу, єврейську письменницю еротичних романів з фільму «Чудо за розкладом». Я отримала величезне задоволення від роботи з Денисом Єлеонським над серіалом «Східні солодощі». Чуйний режисер, талановитий, інтелігентний. Зараз знімаюся в серіалі «Вещдок», причому аж ніяк не вважаю для себе цю роботу знаковою, тому дуже здивувалася, отримавши великий лист від глядачів із Запоріжжя: «Куди ви поділися, без вас ми дивитися не будемо!». Через карантин я не могла зніматися п'ять місяців, програма виходила без мене.

Коли ви отримуєте пропозицію знятися, що для вас є головним критерієм?

Мені не подобаються такі пропозиції: перша серія – «Капці подати?», друга серія – «Чай будеш?», третя серія – «котлетки розігріти?»...

Я погоджуюся, коли відчуваю, що психологічно мені цей персонаж цікавий. Що я можу зіграти жінку з долею. Якщо я нічого про цю героїню не розумію, хто вона, з якого середовища, що у неї за минуле, я відмовляюся.

«Можу сміливо сказати, що я вже актриса з України»

Коли ви тривалий час перебуваєте у Києві, чи відвідуєте театри як простий глядач?

Коли не було епідемії – так. Я дуже люблю концерти. Люблю ходити в Національну оперу. Але зараз час жахливий – намагаюся менше бувати в громадських місцях.

Хоча ви новини й не дивитеся, за подіями в Україні якось слідкуєте?

Новини не дивлюся. За подіями в Україні? Знаєте, я дуже добре вакцинована ГУЛАГом, на генетичному рівні. До того ж я розумію, що від мене нічого не залежить, і правди мені все одно не дізнатися. Я краще хороший фільм подивлюся чи книжку цікаву прочитаю.

І все ж, ви розумієте, що зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли «актриса з Росії» – це вже звучить провокативно.

Мені здається, глядачів це не хвилює. До того ж я не тільки з Росії, але і з Канади. Можу сміливо сказати, що вже і з України. Так що можна сприймати мене, як кому подобається.

Останнє питання. Театр і пандемія.

Це кошмар!

Як воно, грати при напівпорожній залі?

Важко. Розумієте, люди, коли заповнюють всю залу, у них інший настрій – настрій свята. А коли вони сидять два через два, та ще й в шаховому порядку і в масках, то це таке щастя, що вони ще якось реагують.

Звичайно, важко. Але я розумію, що театр зараз потрібен. Він завжди був необхідний людям, особливо в найважчі часи.

Микола Підвезяний, «Главком»