Останній залізничний маршрут між Росією та ЄС закриється у понеділок

Фінляндія скасовує пасажирські потяги до Росії

У понеділок, 28 березня, припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Про це оголосила державна залізнична компанія Фінляндії, пише Bloomberg.

Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга вирушить лише ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси виїдуть із Санкт-Петербурга до Гельсінкі, повідомляється на сайті компанії.

Кордон між двома країнами можна перетнути машиною. Десятки тисяч людей виїхали з Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Багато хто з них прибув до країн, які були частиною СРСР до його розпаду, а також до Туреччини.

Багато людей вважали залізничне сполучення з Гельсінкі найпростішим способом дістатися до ЄС.

Наприкінці лютого Укрзалізниця закликала Європу та Азію зупинити залізничне сполучення з Росією. Відповідне звернення було розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснювали перевезення з рф.

Раніше повідомлялося, що у РФ залишилося 6 авіакомпаній, які ще літають за кордон.

16 березня Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи.

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