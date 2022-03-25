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    Останній залізничний маршрут між Росією та ЄС закриється у понеділок

    Росіяни не зможуть подорожувати залізницеє до Європи&nbsp; - Останній залізничний маршрут між Росією та ЄС закриється у понеділок
    Росіяни не зможуть подорожувати залізницеє до Європи 
    фото: Ilta-Sanomat

    Фінляндія скасовує пасажирські потяги до Росії

    У понеділок, 28 березня, припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Про це оголосила державна залізнична компанія Фінляндії, пише Bloomberg.

    Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

    У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга вирушить лише ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси виїдуть із Санкт-Петербурга до Гельсінкі, повідомляється на сайті компанії.

    Кордон між двома країнами можна перетнути машиною. Десятки тисяч людей виїхали з Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Багато хто з них прибув до країн, які були частиною СРСР до його розпаду, а також до Туреччини.

    Багато людей вважали залізничне сполучення з Гельсінкі найпростішим способом дістатися до ЄС.

    Наприкінці лютого Укрзалізниця закликала Європу та Азію зупинити залізничне сполучення з Росією. Відповідне звернення було розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснювали перевезення з рф.

    Раніше повідомлялося, що у РФ залишилося 6 авіакомпаній, які ще літають за кордон.

    16 березня Сербія скасувала рейси в РФ: росіян позбавили останньої можливості літати до Європи.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Фінляндія потяг залізниця Україна окупація #stoprussia
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    Останній залізничний маршрут між Росією та ЄС закриється у понеділок