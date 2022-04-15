Українські вояки на БТРі ефектно здолали російський танк (відео)

Триває 51-й день повномасштабної війни Росії проти України

«Російський танк проти українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі?», − задали питання в Генеральному штабі ЗСУ.

Генштаб одразу й надав відповідь, опублікувавши відео двобою з російськими загарбниками.

Українці кількома кулеметними чергами підірвали танк рашистів, після чого той продовжив ефектно палати.

Нагадаємо, Збройні сили України показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів.

На кадрах, зокрема, видно підрив трьох танків. «Як за допомогою дронів R18 нищимо російські танки Т-72», – йдеться в дописі до відео.