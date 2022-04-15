У 20 разів дешевший за «Москву». Конструктор «Нептуна» назвав сенсаційну ціну комплексу

Вартість ракетного комплексу «Нептун» включає повний цикл підготовки і виробництва, аж до державних випробувань

Ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» обійшовся Україні усього в $40 млн. Про це генеральний конструктор – гендиректор ДККБ «Луч», яке розробляло «Нептуни», Олег Коростельов розповів у інтерв’ю Defence Express.

«Це повний комплекс, з усіма засобами зв’язку, машинами й ракетами», – пояснив Коростельов. За його словами, в цю суму вклався увесь технологічний процес, від розробки комплексу до державних випробувань, після яких «Нептун» був прийнятий на озброєння ЗСУ в серпні 2020 року.

Генконструктор КБ «Луч» запевнив, що приблизно в таку ж ціну обійдеться Україні і розробка зенітно-ракетного комплексу середньої дальності.

Для порівняння – флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетний крейсер «Москва», який був збитий ракетами українського комплексу «Нептун», орієнтовно коштує $750 млн. Таку приблизну вартість найбільшого корабля окупаційних сил вирахувало видання Forbes.

«Москва» також є і найдорожчою втратою російських військ під час війни в Україні. Для порівняння, великий десантний корабель «Саратов», знищений в порту тимчасово захопленого Бердянська, коштував приблизно $75 млн.

Нагадаємо, учора, 14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.