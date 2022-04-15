Ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя

Українській владі необхідно провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом. Про це повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина у коментарі «Українській правді».

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. «Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення», – сказав він.

За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає. Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя. «Це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби», – наголосив Волина.

Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Як повідомлялося, з моменту облоги міста Маріуполь російським ворогом, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) «Азов» знищили та поранили понад 2 тис. окупантів.

Нагадаємо, як завив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.



