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    Ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади

    На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення - Ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади
    На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення
    фото з відкритих джерел

    Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя

    Українській владі необхідно провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом. Про це повідомив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина у коментарі «Українській правді».

    На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. «Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення», – сказав він.

    За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає. Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя. «Це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби», – наголосив Волина.

    Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

    Як повідомлялося, з моменту облоги міста Маріуполь російським ворогом, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) «Азов» знищили та поранили понад 2 тис. окупантів.

    Нагадаємо, як завив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.


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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади