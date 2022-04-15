Міністр оборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером

Надь зазначив, що Путіна потрібно зупинити ще в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що після широкомасштабного вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну його можна прирівняти до німецькм фюрером Адольфом Гітлером. Про це він заявив в коментарі виданню The New York Times.

Надь зазначив, що Путіна потрібно зупинити ще в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід. Також Надь додав, що зараз Україна буквально бореться за майбутнє інших європейських країн.

Як зазначив міністр оборони Словаччини, до нападу Росії на Україну для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про старі, але все ще потужні зенітні системи радянського виробництва.

«Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні і більше 330 000 українців приїхали в нашу країну. Зараз парадигма зовсім інша», – зазначив Надь.

За його словами, Путін вже «дорівнює Гітлеру» і повинен бути зупинений в Україні, перш ніж він зможе просунутися далі на захід.

«Україна буквально бореться за наше майбутнє», – додав словацький міністр.

Нагадаємо, Словаччини планує передати Україні винищувачі МіГ-29. Також Словаччина підтвердила перемовини про постачання до України самохідних гаубиць.