ЗСУ за допомогою дронів знищили ворожі танки

Українські військові ліквідували три танки

Збройні сили України показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів. Відповідне відео опубліковано на сторінці Аеророзвідки у Facebook.

На кадрах, зокрема, видно підрив трьох танків. «Як за допомогою дронів R18 нищимо російські танки Т-72», – йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

До слова, полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі.