  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ за допомогою дронів знищили ворожі танки

    ЗСУ за допомогою дронів знищили ворожі танки
    фото: Міноборони

    Українські військові ліквідували три танки

    Збройні сили України показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів. Відповідне відео опубліковано на сторінці Аеророзвідки у Facebook.

    На кадрах, зокрема, видно підрив трьох танків. «Як за допомогою дронів R18 нищимо російські танки Т-72», – йдеться в дописі до відео.

    Нагадаємо, на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

    До слова, полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі.

    Читайте також: Ворог зосереджується на захопленні двох міст – Генштаб
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ за допомогою дронів знищили ворожі танки