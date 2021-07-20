В Америці жінка не розгубилася і відбила сина у викрадача (відео)

Жінка з криками кинулася до машини і встигла витягнути дитину через відкрите вікно

Момент викрадення дитини зафіксували камери спостереження

У США посеред білого дня чоловік на авто намагався викрасти дитину. Подія сталася в Нью-Йорку, повідомляє BBC.

П'ятирічного хлопчика врятувала мати, яка не розгубилася і витягла дитину через вікно автомобіля, після того, як незнайомець заштовхав малого в машину.

Момент викрадення дитини зафіксували камери спостереження. Жінка йшла по вулиці зі своїми трьома дітьми, коли поруч зупинилася машина з неї вибіг чоловік, вхопив дитину і запхав в авто. Жінка з криками кинулася до машини і встигла витягнути дитину через відкрите вікно. Їй на допомогу прийшли також небайдужі перехожі. Жінка каже, що сама не сподівалася на таку моментальну реакцію.

Нагадаємо, на північному заході Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 140 школярів.

Також групу людей викрали з Національного центру боротьби з туберкульозом та проказою у місті Зарія. Серед викрадених – дві медсестри та 12-місячна дитина, повідомив працівник лікарні.