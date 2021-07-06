У Нігерії зі школи викрали 140 дітей

У понеділок з'явилися повідомлення про чергове масове викрадення людей із школи поблизу міста Кадуна

На північному заході Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 140 школярів. Про це заявила місцева поліція, повідомляє ВВС.

Також групу людей викрали з Національного центру боротьби з туберкульозом та проказою у місті Зарія. Серед викрадених – дві медсестри та 12-місячна дитина, повідомив працівник лікарні.

У понеділок з'явилися повідомлення про чергове масове викрадення людей із школи поблизу міста Кадуна.

Мати 15-річної дівчинки, яку викрали з баптистської школи, повідомила ВВС, що велика група озброєних людей, які прибули на мотоциклах, схопили 140 школярів.

У заяві поліції йдеться, що озброєні люди «побороли охоронців школи та пробралися до гуртожитку для учнів». Дітей повели у ліс.

Врятувати вдалося 26 людей, включаючи вчительку, йдеться у повідомленні.

Місцевий християнський лідер повідомив, що в школі навчається 180 учнів. 20 у безпеці. Однак, за його словами, деякі з них, можливо, втекли.

Працівник лікарні, який попросив не називати його ім'я, повідомив, що озброєні люди викрали з лікарні у місті Зарія щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей у віці до трьох років і підліток.

Влада Нігерії відправляє на порятунок дітей війська.

Тим часом, Міністр юстиції і генпрокурор Нігерії Абубакар Маламі дав розпорядження притягати до відповідальності людей, які порушують заборону на користування Twitter.