У США на пляжі знайшли унікальну «місячну» рибу (фото)

Представники роду опах водяться на глибині від 50 до 200 метрів

Рибу тимчасово заморозять до початку навчального року з освітньою метою

На пляжі Сансет в Орегоні знайшли 45-тикілограмову «місячну» рибу (опаха). Про це йдеться у повідомленні Seaside Aquarium у Facebook.

Побачивши дивовижну знахідку на зроблених очевидцями світлинах, на пляж поспішили працівники Приморського акваріуму. Глянути на величезного опаха збіглися і відпочивальники.

Рибу тимчасово заморозять до початку навчального року з освітньою метою.

Хоча така знахідка – рідкість, все ж це не є чимось незвичайним. У 2009 році у 37 милях від річища річки Колумбія спіймали рибину, що важила 43 кг.

Така риба має овальне сплощене з боків тіло, завдовжки до двох метрів у звичайного опаха і до 1,1 м у низькотілого. Маса тіла риб може досягати відповідно до 270 і 30 кілограмів.

Представники роду опах водяться на глибині від 50 до 200 метрів. Мешкають у відкритому океані й тропічних водах, де харчуються крилем і кальмарами.

Додамо, що влада міста Бернсвілл в американському штаті Міннесота закликала мешканців не випускати акваріумних рибок в озера, бо це може завдати непоправної шкоди природі.

Читайте також: