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    У США на пляжі знайшли унікальну «місячну» рибу (фото)

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    Представники роду опах водяться на глибині від 50 до 200 метрів - У США на пляжі знайшли унікальну «місячну» рибу (фото)
    Представники роду опах водяться на глибині від 50 до 200 метрів
    Фото з відкритих джерел

    Рибу тимчасово заморозять до початку навчального року з освітньою метою

    На пляжі Сансет в Орегоні знайшли 45-тикілограмову «місячну» рибу (опаха). Про це йдеться у повідомленні Seaside Aquarium у Facebook.

    Побачивши дивовижну знахідку на зроблених очевидцями світлинах, на пляж поспішили працівники Приморського акваріуму. Глянути на величезного опаха збіглися і відпочивальники.

    Рибу тимчасово заморозять до початку навчального року з освітньою метою.

    Хоча така знахідка – рідкість, все ж це не є чимось незвичайним. У 2009 році у 37 милях від річища річки Колумбія спіймали рибину, що важила 43 кг.

    Така риба має овальне сплощене з боків тіло, завдовжки до двох метрів у звичайного опаха і до 1,1 м у низькотілого. Маса тіла риб може досягати відповідно до 270 і 30 кілограмів.

    Представники роду опах водяться на глибині від 50 до 200 метрів. Мешкають у відкритому океані й тропічних водах, де харчуються крилем і кальмарами.

    Додамо, що влада міста Бернсвілл в американському штаті Міннесота закликала мешканців не випускати акваріумних рибок в озера, бо це може завдати непоправної шкоди природі.

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    Теги: США рибальство природа
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    У США на пляжі знайшли унікальну «місячну» рибу (фото)