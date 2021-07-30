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    В Італії депутат влаштував дебош через карантин (відео)

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    Антимасочний дебош оперативно зупинили правоохоронці - В Італії депутат влаштував дебош через карантин (відео)
    Антимасочний дебош оперативно зупинили правоохоронці
    Фото: скріншот

    Депутат хотів сказати своє «ні» проти санітарних пропусків, але його вгамувала поліція

    В Італії один із депутатів парламенту влаштував дебош через нововведення, що пов'язані з карантином. Відповідне відео потрапило в мережу.

    Депутат хотів сказати своє «ні» проти санітарних пропусків. Дебошира довелося вгамовувати за допомогою охорони.

    На відео видно, як чоловік з плакатом в руках ухиляється від охорони, а потім тікає із залу засідань. Після цього його колеги вийшли в центр парламенту тримаючи в руках протестні плакати c написом: «No green pass».

    В Італії з 6 серпня пускати в ресторани, фітнес-центри, на стадіони та в музеї будуть лише з QR-кодом.

    Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило про четверту хвилю пандемії коронавірусу в країні, адже тут зростають нові випадки захворювання, смертей і госпіталізацій.

    Додамо, що Стів і Гленда Харді з Великої Британії не змогли здійснити посадку на рейс до Мальти через те, що отримали щеплення індійською версією Covid-вакцини AstraZeneca, яка досі не ліцензована в ЄС.

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    Теги: депутат Італія карантин
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    В Італії депутат влаштував дебош через карантин (відео)