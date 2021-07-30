В Італії депутат влаштував дебош через карантин (відео)

Депутат хотів сказати своє «ні» проти санітарних пропусків, але його вгамувала поліція

В Італії один із депутатів парламенту влаштував дебош через нововведення, що пов'язані з карантином. Відповідне відео потрапило в мережу.

Депутат хотів сказати своє «ні» проти санітарних пропусків. Дебошира довелося вгамовувати за допомогою охорони.

На відео видно, як чоловік з плакатом в руках ухиляється від охорони, а потім тікає із залу засідань. Після цього його колеги вийшли в центр парламенту тримаючи в руках протестні плакати c написом: «No green pass».

В Італії з 6 серпня пускати в ресторани, фітнес-центри, на стадіони та в музеї будуть лише з QR-кодом.

Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило про четверту хвилю пандемії коронавірусу в країні, адже тут зростають нові випадки захворювання, смертей і госпіталізацій.

Додамо, що Стів і Гленда Харді з Великої Британії не змогли здійснити посадку на рейс до Мальти через те, що отримали щеплення індійською версією Covid-вакцини AstraZeneca, яка досі не ліцензована в ЄС.

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