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    Україна – на другій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19

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    Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від коронавірусу<br /><br /> - Україна – на другій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19
    Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    У Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія

    За минулу добу у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії та Індонезії. Україна серед країн Європи займає друге місце за добовою смертністю від коронавірусу. Такі дані оприлюднені на сайті Worldometers.

    Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.

    Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.

    У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. Україна серед країн Європи займає друге місце за добовою смертністю від коронавірусу. За добу померли 36 людей. Перше місце – Росія (697), друге – Італія (22).

    За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від Covid-19.

    Нагадаємо, громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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    Теги: Росія Італія Україна коронавірус
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    Україна – на другій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19