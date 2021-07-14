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    Туристів з Британії, щеплених вакциною AstraZeneca не пустили на Мальту

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    Подружжю відмовили у посадці на рейс через щеплення індійською вакциною AstraZeneca - Туристів з Британії, щеплених вакциною AstraZeneca не пустили на Мальту
    Подружжю відмовили у посадці на рейс через щеплення індійською вакциною AstraZeneca
    Фото: The Daily Telegraph

    Цією вакциною щеплюють і українців

    Стів і Гленда Харді з Великої Британії не змогли здійснити посадку на рейс до Мальти через те, що отримали щеплення індійською версією Covid-вакцини AstraZeneca, яка досі не ліцензована в ЄС. Про це повідомляє The Telegraph.

    Зазначається, що мандрівники планували відвідати сина, з яким не бачилися більше року, однак в п'ятницю в аеропорту Манчестера співробітники туристичного оператора Tui заборонили подружжю сідати на літак.

    «Ми думали, що захистили себе. Ми заплатили за ПЦР-тести, завантажили додаток NHS і роздрукували лист, однак провалилися на останній перешкоді», - розповіла 63-річна Гленда Харді.

    За її словами, в момент вакцинації подружжя не знало, яку саме вакцину отримує: «Ми не знали, що отримуємо. В цьому ми довірилися уряду».

    Водночас Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту Великої Британії раніше наполягало на тому, що жоден британець, який отримав уколи індійського виробництва, не постраждає.

    «Усі вакцини AstraZeneca, що вводяться у Великій Британії, є одним і тим же продуктом і вказані в карті NHS Covid Pass як вакцини Vaxzevria. Європейське агентство з лікарських засобів дозволило цю вакцину, і ми впевнені, що поїздки не постраждають», - наголошували у відомстві.

    Гленда Харді ж зауважила, що того ранку у посадці на рейс відмовили ще щонайменше трьом мандрівникам.

    Співробітник Tui ж порадив подружжю спробувати отримати «третій укол» схваленою європейським регулятором вакциною, однак зараз ревакцинуватися у Великій Британії неможливо.

    Загалом препаратом, схваленим ВООЗ, однак не затвердженим Європейським агентством з лікарських засобів, вакцинувалися до п'яти мільйонів британців. Нагадаємо, що виготовленою в Індії вакциною також щеплюють українців.

    Близько 15 країн, зокрема Іспанія, Греція та Німеччина, схвалили вакцину індійського виробництва, тоді як ще понад десять держав, зокрема Франція, Італія і Хорватія, не дозволили використання препарату, виробленого в Індії.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    Теги: ЄС Франція Італія Іспанія щеплення ВООЗ
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    Туристів з Британії, щеплених вакциною AstraZeneca не пустили на Мальту