Туристів з Британії, щеплених вакциною AstraZeneca не пустили на Мальту

Подружжю відмовили у посадці на рейс через щеплення індійською вакциною AstraZeneca

Цією вакциною щеплюють і українців

Стів і Гленда Харді з Великої Британії не змогли здійснити посадку на рейс до Мальти через те, що отримали щеплення індійською версією Covid-вакцини AstraZeneca, яка досі не ліцензована в ЄС. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що мандрівники планували відвідати сина, з яким не бачилися більше року, однак в п'ятницю в аеропорту Манчестера співробітники туристичного оператора Tui заборонили подружжю сідати на літак.

«Ми думали, що захистили себе. Ми заплатили за ПЦР-тести, завантажили додаток NHS і роздрукували лист, однак провалилися на останній перешкоді», - розповіла 63-річна Гленда Харді.

За її словами, в момент вакцинації подружжя не знало, яку саме вакцину отримує: «Ми не знали, що отримуємо. В цьому ми довірилися уряду».

Водночас Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту Великої Британії раніше наполягало на тому, що жоден британець, який отримав уколи індійського виробництва, не постраждає.

«Усі вакцини AstraZeneca, що вводяться у Великій Британії, є одним і тим же продуктом і вказані в карті NHS Covid Pass як вакцини Vaxzevria. Європейське агентство з лікарських засобів дозволило цю вакцину, і ми впевнені, що поїздки не постраждають», - наголошували у відомстві.

Гленда Харді ж зауважила, що того ранку у посадці на рейс відмовили ще щонайменше трьом мандрівникам.

Співробітник Tui ж порадив подружжю спробувати отримати «третій укол» схваленою європейським регулятором вакциною, однак зараз ревакцинуватися у Великій Британії неможливо.

Загалом препаратом, схваленим ВООЗ, однак не затвердженим Європейським агентством з лікарських засобів, вакцинувалися до п'яти мільйонів британців. Нагадаємо, що виготовленою в Індії вакциною також щеплюють українців.

Близько 15 країн, зокрема Іспанія, Греція та Німеччина, схвалили вакцину індійського виробництва, тоді як ще понад десять держав, зокрема Франція, Італія і Хорватія, не дозволили використання препарату, виробленого в Індії.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.