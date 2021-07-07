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    Італія в неймовірному матчі стала першим фіналістом Євро

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    Італія і Іспанія видали фантастичний матч - Італія в неймовірному матчі стала першим фіналістом Євро
    Італія і Іспанія видали фантастичний матч
    Фото з відкритих джерел

    Долю зустрічі з Іспанією вирішила серія післяматчевих пенальті

    Фантастичним за напругою вийшов перший матч 1/2 фіналу Євро-2020. На «Вемблі» зустрічалися старі знайомі – Італія та Іспанія. Вони провели на полі 120 хвилин, але переможця не виявили. Довелося пробивати післяматчеві пенальті, у яких квиток до фіналу витягнули італійці.

    Примітно, що до цієї зустрічі команди провели між собою 37 матчів, і між ними був повний паритет. Суперники виграла по 11 зустрічей, ще 15 ігор завершилися внічию. Миром в основний час вони розійшлися й цього разу.

    Італійці діяли на контратаках
    Італійці діяли на контратаках

    Іспанія більше контролювала м’яч, проте італійці гостріше контратакувала. Після кількох змарнованих нагод з боку обох команд, в другому таймі «Скуадра Адзурра» все ж таки відкрила рахунок. Енріке К’єза, котрий завоював місце в основного складі вже під час турніру, обвідним ударом зумів відправити м’яч у сітку воріт.

    Перший гол
    Перший гол

    Іспанці кинули всі сили на порятунок гри. Спочатку помилився Оярсабаль, а на 80-й хвилині Мората зрівняв рахунок. Нападник «Ювентуса» зіграв у «стінку» з Ольмо, вийшов сам на сам і пробив повз голкіпера. Основний час – 1:1.

    Другий гол
    Другий гол

    Додаткові тайми також не виявили переможця. А пенальті розпочалися з промахів Локателлі і Ольмо. Згодом не забив і Мората. Наступний удар був вирішальним і натуралізований італієць з Бразилії Жоржиньо приніс італійцям перемогу.

    У фіналі Італія зустрінеться з переможцем пари Англія - Данія, який пройде на «Вемблі» 7 липня.

    Тим часом організатори зустрічі збірної України пояснили, чому прапори були скидані в купу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Італія в неймовірному матчі стала першим фіналістом Євро