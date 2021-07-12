Італія в надзвичайному матчі з пенальті виграла чемпіонат Європи

В Лондоні визначився переможець континентальної першості

Євро-2020 пішов в історію. Збірні Італії та Англії не змогли визначити переможці в основний час. Довелося пробивати пенальті. Абсолютно рівні команди віддалися на волю лотереї.

Англія трохи краще розпочала матч. Вже на другій хвилині їм вдалося відкрити рахунок. На дальній стійці неприкритим виявився Люк Шоу, який ударом з лету поцілив у ближній кут.

Гра проходила з перемінним успіхом. Моментів було небагато, хоча напруження відчувалося на кожному клаптику поля. Італійців змушувала грати гостріше ситуація, і вони свого досягли. На боці англійців зіграла навіть штанга, проте від неї м’яч потрапив на ногу Бонуччі, котрий зрівняв рахунок - 1:1.

Шоу відкрив рахунок

Зазначимо, що італійці виглядали свіжішими. Вони володіли м’ячем 60% часу і завдали вдвічі більше ударів у площину воріт. Англійці вправно захищалися, не ризикували, і довели гру до серії післяматчевих пенальті.

Італія зрівнює рахунок

Детальніше: Фінал Євро. Італія – Англія. Онлайн-трансляція матчу. 1:1.

В післяматчевій серії пенальті творилося незрозуміло що. Втратила шанс Італія, згодом промахнулися англійці двічі, потім знову схибив італієць, і наступним ударом Сака не зміг переграти Доннаруму. Неймовірна розв'язка! Італія - чемпіон Європи!

Рашфорд не влучив у ворота в серії пенальті