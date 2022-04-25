«Замах» на вбивство. СБУ відреагувала на заяви пропагандиста Соловйова

СБУ вважає, що Соловйов обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.

Служба безпеки України відреагувала на заяви російського пропагандиста Володимира Соловйова, який поскаржився, нібито його хотіли вбити на замовлення СБУ. Про це повідомила пресслужба відомства

«Служба безпеки України з цікавістю ознайомилася із черговим «креативом» ФСБ РФ, яка «героїчно затримала неонацистів», що нібито планували вбивство «громадського діяча» Володимира Соловйова на замовлення СБУ.

У зв’язку з цим хочемо повідомити наступне:

1. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.

2. В.Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.

3. СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності».

Нагадаємо, російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов поскаржився, що його нібито хотіли вбити на замовлення СБУ. Таку інформацію він оприлюднив у власному Telegram-каналі. До слова, дещо раніше в Італії невідомі підпалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова.