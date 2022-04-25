Ракетний обстріл Вінниччини: стало відомо, скільки загинуло людей

На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби

Внаслідок ракетних ударів по містах Жмеринка і Козятин Вінницької області загинули п'ятеро людей та 18 отримали поранення. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині... На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо п'ять осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі УСБУ у Вінницькій області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Як раніше повідомлялося, сьогодні російські війська завдали ракетних ударів по Жмеринці та Козятину (Вінницька область), які є залізничними вузлами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій.

Також стало відомо, що через пошкодження інфраструктури у Вінницькій області затримуються потяги. Вже з'явився список поїздок, які йдуть з відставанням від графіка. Російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.

Також стало відомо, що військові РФ зібрали велику кількість техніки та особового складу на одній з ділянок лінії фронту та намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя.

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