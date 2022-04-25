Для Росії Великдень нічого не означає – Зеленський

Росія обстріляла мирні міста у Великдень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росії пропонувалось встановити великоднє перемир'я. Проте, очевидно, що для країни-агресора це лише «червона дата в календарі», а не християнське свято. Про це президент повідомив у своєму зверненні від 25 квітня. Він зауважив, що цю дату Росія зробила червоною від крові. І православний світ побачив, що для Росії Великдень нічого не означає.

«Росія «привітала» Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні», – заявив президент.

Він наголосив, що це знищення не припинилося навіть у найбільше православне свято.

«То ж чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади? Вони обстріляли Чугуїв, вбили ще двох дітей у Великдень в Донецькій області, дівчаток 5 і 14 років», – сказав Зеленський.

Християни б не вбивали людей, маючи можливість встановити мир. Президент України наголосив, що тримати свічку в храмі – не означає бути християнином.

Зеленський подякував поліцейським та працівникам СБУ за роботу. Вони відповідали за безпеку українців на Великдень і не допустили провокацій. Хоча раніше диверсії та атаки активно анонсували російські пропагандисти.

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