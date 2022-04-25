На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)

Техніку окупанти ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером

Аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрона виявили на Харківщині танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою росіян. Збройні Сили України завдали ударів по всіх позиціях окупантів, повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд. Не допомогло. Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно нанесли вогневе ураження по всіх розвіданих цілях», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182.

Також наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині.