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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)

    На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)
    фото: Державна прикордонна служба

    Техніку окупанти ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером

    Аеророзвідники Держприкордонслужби за допомогою дрона виявили на Харківщині танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою росіян. Збройні Сили України завдали ударів по всіх позиціях окупантів, повідомляє пресслужба ДПСУ.

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    На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)
    На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)
    На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)

    «Традиційно броньовану техніку росіяни ховали в подвір’ї, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поряд. Не допомогло. Координати прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно нанесли вогневе ураження по всіх розвіданих цілях», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник.

    Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182.

    Також наші захисники вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Миколаївщині.

    Теги: прикордонники росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ знищили бронетехніку росіян (фото)