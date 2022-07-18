Військові отримали корисний подарунок від закордонних партнерів (відео)

Багі дуже зручні у польових умовах

Нові засоби пересування дозволять збільшити мобільність українських захисників

Сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали цікавий транспорт від наших партнерів. Це багі – маневрені автомобілі з відкритим кузовом, для їзди по бездоріжжю.

Як повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій, нові машини дозволять збільшити мобільність українських захисників.

«Кожна хвилина на рахунку! Особливо біля ворога на передовій. Для операторів ССО важливо не тільки потужність, а ще й мобільність.

Нові засоби пересування від наших закордонних партнерів, з легкістю справляються з усіма поставленими завданнями», – запевнили військові.

Нагадаємо, українські воїни показали, як виходили із Сєвєродонецька. Під час виходу зберегли всю зброю і боєкомплекти, а також знищили чимало російських окупантів.